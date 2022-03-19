Мінсоцполітики та "Сільпо" забезпечуватимуть гумдопомогою людей з вразливих категорій

Мережа супермаркетів "Сільпо" співпрацюватиме з Міністерством соціальної політики. Все для того, щоб забезпечити продуктами вразливі категорії суспільства.

Відомство вже уклало меморандум про співпрацю з компанією. Про це повідомила міністерка Марина Лазебна.

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Ми співпрацюватимемо у забезпеченні харчами малозабезпечених сімей з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю інших людей з вразливих категорій та постраждалих від війни,

– розповіла Лазебна.

"Сільпо" залучатиме за кордоном гуманітарну допомогу, забезпечить логістику, організує точки видачі в торговельній мережі. Водночас міністерство організовує "зелені коридори" для такої гуманітарної допомоги, щоб вона якнайшвидше потрапила до людей.

Лазебна запевнила, що кожну поставку будуть контролювати. Тому продаж гумдопомоги за гроші виключений.

До речі, у межах співпраці вже надійшла перша поставка, продукти з якої розподіляються для роздачі. Це – вода, хліб, макарони, картопля та батончики.

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