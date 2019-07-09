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      МінТОТ створив словник термінів про агресію Росії проти України

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      МінТОТ створив словник термінів про агресію Росії проти України
      МінТОТ створив словник термінів про агресію Росії проти України / МінТОТ

      Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб влаштували презентацію нового посібника з термінами збройного конфлікту під назвою "АБВ ... Збройний конфлікт у термінах (Путівник для України)".

      Зазначається, що посібник був розроблений для допомоги в роботі журналістам, громадським діячам, державним службовцям і політикам, передає прес-служба Міністерства.

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      "Україна сповідує європейські цінності, тому автори посібника орієнтувалися на міжнародне гуманітарне право, засноване на повазі до людини", – прокоментував глава МінТОТ Вадим Черниш.

      МінТОТ презентувало словник термінів щодо збройного конфлікту
      МінТОТ презентувало словник термінів щодо збройного конфлікту

      За його словами, до словника включена нова термінологія щодо збройного конфлікту та російської військової агресії. "Важливо зазначити, що викладена в посібнику термінологія спирається на українське законодавство, сформоване вже після 2014 року, і Міжнародне гуманітарне право", – наголосив Вадим Черниш.

      Чому словник презентували саме зараз? "Навіщо, запитаєте ви, на 5 році війни це все? Тому, що навіть на 5 році війни наш інформаційний простір наповнений суперечливими термінами та інтерпретаціями подій, які відбуваються в Україні. Чи допоможе цей посібник одразу все змінити? Ні. Але він може бути допоміжним інструментом у роботі", – сказала упорядниця посібника. 

      Посібник можна завантажити за цим посиланням.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія мовне питання ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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