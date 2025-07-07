Впав замертво: у Мінтрансі Росії після Старовойта помер ще один чиновник

У Росії 7 липня знайшли застреленим ексміністра транспорту Романа Старовойта. У цей же день у міністерстві помер ще один чиновник.

Він впав замертво просто на робочому місті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Чиновник Мінтрансу Росії помер під час наради

Російські ЗМІ повідомляють, що помер заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту 42-річний Олексій Корнійчук.

Він різко встав під час наради і впав замертво на підлогу.

Нагадаємо, що у цей же день знайшли застреленим ексміністра транспорту Романа Старовойта. За декілька годин до цього було підписано указ про його відставку.

Щоправда, офіційного звільнення він, ймовірно, не дочекався. Адже, за деякими даними Старовойт застрелився із нагородного пістолета ще понад добу тому – приблизно з суботи на неділю, 5 – 6 липня.

Тіло російського ексміністра знайшли у кущах неподалік його "Тесли" з кульовим пораненням у голову.