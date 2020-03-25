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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Минула доба на Донбасі пройшла без втрат, хоч українських військових обстріляли 8 разів

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      За 24 березня бойовики обстріляли ЗСУ 8 разів / GettyImages

      Російські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України 8 разів. На щастя, жоден військовослужбовець не отримав поранення, також вдалося обійтися без бойових втрат.

      Противник порушив режим тиші 8 разів, використовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю. Добовий звіт опублікували у пресслужбі Операції об'єднаних сил.

      Важливо Бойовики не пропускають через лінію розмежування місцевих жителів і спостерігачів

      Де стріляли окупанти

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" чотири обстріли, а саме:

      • поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • неподалік Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

      • неподалік Новоолександрівки – з 82-міліметрових мінометів – 4 міни;
      • поруч з Кримським – з мінометів калібру 82 міліметри – 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Новотошкіського – з 82-міліметрових мінометів – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета;
      • у районі населеного пункту Травневе – дві міни з міномету калібру 82 міліметри та станкового протитанкового гранатомета.

      Окрім цього, ворог обстріляв ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

      На жаль, у 2020 році на Донбасі загинув 41 військовий. З іменами та історіями наших полеглих захисників можна ознайомитися за посиланням.

      Які території залишаються окупованими
      Які території Донбасу залишаються окупованими / Інфографіка 24 каналу

       

      П'яні поліцейські у Миколаєві справили нужду на автомобіль та стріляли у його власника
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Розведення військ Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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