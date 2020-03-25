Російські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України 8 разів. На щастя, жоден військовослужбовець не отримав поранення, також вдалося обійтися без бойових втрат.

Противник порушив режим тиші 8 разів, використовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю. Добовий звіт опублікували у пресслужбі Операції об'єднаних сил.

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Де стріляли окупанти

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" чотири обстріли, а саме:

поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета;

у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Новоолександрівки – з 82-міліметрових мінометів – 4 міни;

поруч з Кримським – з мінометів калібру 82 міліметри – 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошкіського – з 82-міліметрових мінометів – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета;

у районі населеного пункту Травневе – дві міни з міномету калібру 82 міліметри та станкового протитанкового гранатомета.

Окрім цього, ворог обстріляв ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

На жаль, у 2020 році на Донбасі загинув 41 військовий. З іменами та історіями наших полеглих захисників можна ознайомитися за посиланням.



Які території Донбасу залишаються окупованими / Інфографіка 24 каналу