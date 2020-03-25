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      Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь, хотя украинских военных обстреляли 8 раз

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      Российские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины 8 раз. К счастью, ни один военнослужащий не получил ранения, также удалось обойтись без боевых потерь.

      Противник нарушил режим тишины 8 раз, используя запрещенное минскими договоренностями оружие. Суточный отчет опубликовали в пресс-службе Операции объединенных сил.

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      Где стреляли оккупанты

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" четыре обстрела, а именно:

      • рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета;
      • в районе населенного пункта Березовое – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;
      • недалеко от Павлополя – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

      • недалнко от Новоалександровки – из 82-миллиметровых минометов – 4 мины;
      • рядом с Крымским – из минометов калибра 82 миллиметра – 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Новотошкоского – из 82-миллиметровых минометов – 11 мин и станкового противотанкового гранатомета;
      • в районе населенного пункта Травневое – две мины из миномета калибра 82 миллиметра и станкового противотанкового гранатомета.

      Кроме этого, враг обстрелял участок разведения №3 Богдановка-Петровское.

      К сожалению, в 2020 году на Донбассе погиб 41 военный. С именами и историями наших павших защитников можно ознакомиться по ссылке.

      Які території залишаються окупованими
      Какие территории Донбасса остаются оккупированными / Инфографика 24 канала 

       

       

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Разведение войск Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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