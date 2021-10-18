У чому підозрюють Медведчука

Віктору Медведчуку оголошено нову підозру. За матеріалами Служби безпеки України та підтримки Офісу генпрокурора лідеру ОПЗЖ інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

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Якщо говорити мовою слідства, то Медведчук вчиняв дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Коли Донбас став окупований Росією, а Україна відчула гострий дефіцит вугілля, він зламав домовленості про його закупівлі на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Замість цього в Україну поїхало вугілля з окупованих територій. При чому слідство не каже, хто сприяв Медведчуку, але прозоро натякає на Порошенка.

Цитата з пресрелізу СБУ: "За посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР".

Та ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в нашій країні. Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Безкарність Порошенка та Медведчука була такою вражаючою, що вони не боялися обговорювати все по відкритому зв'язку. Судячи з усього, Медведчук використовував свій російський номер.

Чи то в силу власної самовпевненості, чи будучи переконаним у вірності Порошенка, але він все казав прямим текстом, коли телефонував російським кураторам.

Під час оприлюднення записів Медведчука оточення Порошенка почало казати, що їх було зроблено уже після приходу президента Зеленського. Таку маячню на всю країну розповідав начальник штаба "Європейської солідарності" Олександр Турчинов.

Медведчук все "здав"

Тепер нести ахінею не вийде, адже сам Медведчук прямо згадує про якогось "Петра Олексійовича", якому він доповідає, і який благословив усі дії.

Наприклад, так було під час цього дзвінка Владиславу Суркову, російському чиновнику та куратору самопроголошених терористичних організацій.

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Розмови Медведчука та Порошенка про схеми відбувалися навіть тоді, коли тодішній президент перебував у Австралії. Контактувати доводилося з главою його адміністрації Борисом Ложкіним.

Про яку саме схему Медведчука-Порошенка мовиться? "Українська правда" ще 5 років тому опублікувала розслідування, в якому детально описала, як замість африканського вугілля українські ТЕС отримували наше ж вугілля з шахт, які розташовані на неконтрольованій території.

Передісторія

У 2014 році після окупації Донбасу 88 вугільних шахт опинилися на неконтрольованій Україною території. Уряд ще влітку 2014 року вирішив закуповувати вугілля у Південній Африці.

У серпні 2014 року державне підприємство "Укрінтеренерго" уклало угоду з англійською Steel Mont Trading на поставку 250 тисяч тонн південно-африканського вугілля. Воно пішло на "Центренерго", яка є експлуатантом Вуглегірської, Зміївської й Трипільської ТЕС, сумарна потужність яких складає 7 550 Мвт.

Однак замість того, щоб налагодити постачання вугілля з незалежних від влади країни-агресора джерел, цей контракт фактично зірвали.

Генеральна прокуратура звинуватила керівництво держкомпанії в тому, що погане за якістю вугілля купується за завищеними (на 10 – 15 доларів за тонну) цінами та не горить на українських станціях.

І тут на арену вийшов смотрящий – Сергій Кузяра. Це колишній радник міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Він допомагає компаніям-нерезидентам домовлятися про поставки вугілля. Його постачають кіпрські фірми та гонконгська Arida Global Limited. Запам'ятайте цю назву!

На зв'язок з кореспондентом "Української правди" вийшов працівник відділу забезпечення паливом Зміївської ТЕС, що входить до складу "Центренерго", який побажав не називати своє ім'я.

Чоловік повідомив, що електростанція почала отримувати вагони з вугіллям взагалі без будь-якої супровідної документації.

За якістю і калорійністю вугілля було дуже високої якості та нагадувало вугілля з українських шахт, які залишилися на Донбасі. Однак за документами воно начебто було південноафриканське. Ключовим учасником угоди була та сама компанія Arida Global Limited, зареєстрована у Гонконзі.

За митною декларацією від 14 листопада 2015 року, вони купили 76 тисяч тонн вугілля в Південній Африці, привезли до Чорного моря, але після цього балкер пішов не в українські порти, а в російські.

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Звідти залізницею товар було доправлено до кордону з Україною на прикордонний перехід "Соловей-Тополі", де його придбала ДП "Укрінтеренерго". Потім ця державна компанія перепродала його "Центренерго", яке доправило вугілля на ТЕС.

Тоді викликало підозру й те, що за документами 76 тисяч тонн вугілля транспортувались з ПАР одним човном MV MBA MOONRAY – це балкер, який переважно використовується для транспортування зерна. Це судно може везти максимум 57 тисяч тонн вантажу.

Хитрий трюк

Власне кажучи, оцей трюк, коли човен вже у Чорному морі вирішив зайти не в український порт "Південний", зекономивши тисячу кілометрів шляху, а в російський, пояснював весь схематоз.

Фактично вугілля було з окупованих територій, а його легалізували як південноафриканське. А з шахтами, які контролювали бойовики, розрахувалися готівкою, як ми це зараз знаємо завдяки записам, оприлюдненим СБУ.

Трейдера Arida з Гонконгу мав зв'язки із російським Газпромбанком. Його компанію пов'язували з Сергієм Кузярою, який проходить по справі разом з Медведчуком. У контракті, який опинився в Української правди, між Arida Global Limited та "Центренерго" від 14 грудня 2014 року, від імені Arida фігурує такий собі Микита Поз.

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Він відомий як власник частки акцій ТОВ "Консул-Україна", яке орендувало ділянку у протитуберкульозного санаторію імені Боброва під побудову дачі Віктора Медведчука.

Також у 2012 році кандидат у депутати Тарас Козак, ще один фігурант справ про державну зраду та номінальний власник телеканалів Медведчука, вказував компанію "Прайвет канселер" Микити Поза своїм місцем роботи.

Тоді, 5 років тому, коли вперше сплила ця інформація, всі фігуранти від неї відхрещувалися. Зараз це все знайшло підтвердження.

І якщо роль Медведчука вже досліджена слідством і йому вручено підозру, то попри весь спротив та медійні нападки, СБУ має встановити і роль Порошенка в цій держаній зраді та покарати за усією суворістю закону.