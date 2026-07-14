Мінус патрульний корабель, танкер та удар по НПЗ: Зеленський розповів про ураження ворожих цілей

Сили оборони України продовжують далекобійні санкції проти Росії. 14 липня стало відомо про нові ураження російських підприємств, що працюють на війну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що уразили Сили оборони?

Глава держави заявив про ураження кількох російських нафтопереробних заводів. Один з них орієнтовно за 1300 кілометрів від лінії фронту – у Башкортостані. Відпрацювали по ньому підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України.

Також українські військові завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Він розташований за близько 400 кілометрів від лінії фронту. Зеленський подякував за влучність Силам безпілотних систем, Головному управлінню розвідки та СБУ.

Крім того, Військово-морські сили ЗСУ успішно уразили патрульний корабель і танкер "тіньового флоту" у Геленджику. Окремо атаковано ще три ворожі танкери в Азовському морі.

Нищівні удари по російських цілях: дивіться відео

Дякую всім нашим воїнам, які успішними операціями повертають війну туди, звідки вона прийшла. Цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі,

– резюмував Зеленський.