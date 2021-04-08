Поліції Харкова 8 квітня повідомили про мінування одразу в кількох об'єктах. У мережі пишуть, що замінували 6 будівель, серед яких – 3 відділення "Нової пошти" та 2 будівельні гіпермаркети "Епіцентр". Однак згодом поліція назвала більшу їх кількість

З усіх приміщень евакуювали людей. Територію оглядали вибухотехніки та кінологи.

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Обшук на території гіпермаркеьту / Фото Нацполіції

Що саме замінували

У телеграм-каналі "Веха" повідомили, що перевірку проводять у кількох будівлях.

Де шукають вибухівку

Відділення "Нової пошти"

№6 – вулиця Академіка Павлова;

№40 – вулиця Тарасівська;

№11 – проспект Гагаріна.

"Епіцентри"

На вулиці Героїв Праці.

На проспекті Гагаріна.

Ще один будівельний магазин

"Будмен" – на вулиці Клочківській.



Службовий собака обшукує поштові відправлення / Фото Нацполіції

Інформація від правоохоронців

У коментарі 24 каналу поліція Харківщини підтвердила, що оглядали кілька будівель. Також розповіли, що інформація про замінування надійшла одним повідомленням на електронну пошту.

Згодом правоохоронці також опублікували інформацію про те, що вони обстежили 54 тисячі квадратних метрів приміщень і 16 тисяч – прилеглої території. Огляд проводили в 4 торгових центрах і 5 поштових відділеннях, але їх назву не вказували. Жодної вибухівки там не знайшли.



Кінолог працює в будівельному супермаркеті / ФотоНацполіції

Яке покарання можливе за "мінування"

Таке порушення зазвичай класифікують, як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо правопорушника знайдуть, йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Зверніть увагу! У Харкові 5 та 6 квітня вже "мінували" 2 гіпермаркети "Епіцентр". У другий день звідти евакуювали 1 739 людей. Загалом вибухотехнікам із кінологами довелося обстежити понад 34 тисячі квадратних кілометрів. Тоді там не знайшли жодної вибухівки.