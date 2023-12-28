У Миргороді чули звук вибуху: в області оголосили ракетну небезпеку

У частині областей була оголошена повітряна тривога. У Миргороді пролунали вибухи.

У Миргороді 28 грудня пролунали вибухи. Про них повідомляють місцеві жителі.

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Була керована ракета

На території Полтавської області була оголошена повітряна тривога. Пізніше Повітряні сили повідомляли про керовану ракету, яка рухалась через Сумщину у напрямку до Полтавщини.

Майже одразу після цього з'явились повідомлення про вибухи у Миргороді.

Миргород – в укриття,

– мовиться в повідомленні.

Не ігноруйте повітряні тривоги. Звичайна обережність може зберегти життя.

О 16:01 дали відбій по ракетній небезпеці для Миргорода.

У яких областях існує ракетна загроза

О 15:27 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Сумщини, Харківщини та Полтавщини. Згодом "почервоніли" Чернігівщина та Дніпропетровщина. О 16:11 для Дніпропетровщину тривогу скасували.

Окупанти планують збільшити обсяг ракетного озброєння

Про наміри росіян розповіли в українській розвідці. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що, попри те, що окупантам вдалося збільшити темпи виробництва нових ракет, їх обсяги однаково менші, ніж минулої зими чи на початку великої війни. Саме тому ворог використовує ракети більш заощадливо, ніж того року.

За словами Юсова, у ворога є план – збільшити кількість ракетного озброєння, однак до виконання його противнику ще далеко. "Санкційна політика дається в знаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані", – пояснив розвідник.

Водночас він попередив, що загроза потужних ракетних атак зберігається.