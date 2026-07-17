Буданов обговорив із главою МЗС Туреччини перспективи завершення війни

Кирило Буданов зустрівся із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вони обговорили зокрема те, що потрібно для відновлення процесу мирних переговорів.

Про це 17 липня керівник Офісу Президента повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що обговорили представники України та Туреччини?

Кирило Буданов розповів, що обговорив із Хаканом Фіданом пошук механізмів, які зможуть допомогти відновити переговорний процес задля припинення війни. Також вони проаналізували ситуацію на дипломатичній арені та працювали над активізацією роботи цього напряму.

Хакан Фідан детально поінформував про зусилля та посередницькі ініціативи Туреччини, спрямовані на відновлення переговорного процесу для досягнення сталого миру,

– додав Буданов.

Окремо сторони обговорили настрої всередині керівництва Росії щодо планів продовження чи завершення війни. Йшлося й про те, як далекобійні удари Сил оборони впливають на суспільні настрої росіян, її економіку і внутрішньополітичні процеси.

"Дякую пану міністру та всьому Турецькому народові за послідовну підтримку України та готовність сприяти наближенню справедливого миру", – резюмував глава ОП.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що під час зустрічі з Хаканом Фіданом у Києві головною темою стало мирне завершення війни. До того ж він вкотре підтвердив, що Україна підтримує проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Одним із місць для можливих переговорів розглядають Туреччину.