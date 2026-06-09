"Буде вікно можливостей": президент Естонії назвав терміни можливих перемовин із Росією

В Естонії вважають, що європейські країни мають відігравати активну роль у майбутніх переговорах щодо завершення війни. Водночас там допускають, що вже в найближчі місяці може з'явитися дипломатичне "вікно можливостей".

Про це президент Естонії Алар Каріс сказав під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

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Що сказав Каріс про можливі переговори з Росією?

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що Європа повинна бути повноцінно залучена до процесу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, оскільки саме цього прагне Київ. За його словами, європейські держави здатні суттєво вплинути на перебіг можливих перемовин і сприяти тиску на Росію через дипломатичні інструменти. Водночас він зауважив, що поки не має впевненості щодо участі Сполучених Штатів у майбутньому переговорному процесі.

Каріс підкреслив, що жодні перемовини не можуть відбуватися без участі всіх сторін конфлікту, і до цього необхідно готуватися вже зараз. Він також припустив, що влітку може відкритися так зване "вікно можливостей" для активізації дипломатичних зусиль.

Естонський президент додав, що головною метою залишається завершення війни, і для цього необхідно продовжувати політичний та економічний тиск на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, Politico писало, що європейські країни активізують участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України та беруть на себе більшу роль у цьому процесі. Після зустрічі в Лондоні в ЄС заявили про посилення координації зі США.

За словами представника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса, європейські зусилля помітно зросли. Він підкреслив, що переговори мають відбуватися за участі України, Росії, США та Європи. У домовленостях між європейськими лідерами також ідеться про необхідність припинення вогню та використання нинішньої лінії фронту як основи для подальших перемовин, а також про гарантії безпеки для України.