Путін знову згадав "Стамбул": політолог сказав, як Україна це може використати

Російський диктатор заговорив про готовність до переговорів, але на основі Стамбульських протоколів та домовленостей з США після його зустрічі з Трампом в Анкориджі влітку 2025 року. Те, що Путін згадав про "Стамбул", українська сторона може використати у власних інтересах.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, нагадавши, що під час Стамбульських переговорів 2022 року Україна пропонувала певні компроміси, але на ту мить не було анексії її чотирьох областей.

Дивіться також "Це неминуче станеться": відверта розмова з політологинею про сценарії закінчення війни та перемир'я

Якою має бути відповідь Києва на заяву Путіна?

Політолог наголосив, що з огляду на це українська сторона може офіційно заявити, що якщо Путін хоче переговорів на базі Стамбульських протоколів, то має бути передумова: скасування рішення про "приєднання" до Росії українських областей (Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської). Зі слів Фесенка, якщо російський диктатор так прагне повернутися до стамбульського формату, то слід повертатися і до питання 4-х регіонів України, але для Кремля це неприйнятно.

Це наша відповідь на російську ідею про "Стамбул". Тоді українська сторона пропонувала такий компромісний варіант: тема статусу Криму і Донбасу має бути відкладена на 10 років. Він мав бути на цей період невизначений. Це не означало нашу відмову від них. Про це теж можна нагадати, що Росія формально на це погодилась,

– озвучив Фесенко.

Зі слів політолога, ключовим у будь-яких переговорах має бути припинення вогню, як це було у випадку між Іраном і США. Фесенко наголосив, що позитивним є те, що Вашингтон вважає, що саме таким чином треба рухатись в контексті російсько-українських мирних переговорів. Проте Росія до цього наразі не готова, тож треба докласти зусиль, аби Путін "дозрів". Цьому зокрема сприяють активні дії українських Сил оборони.

Детальніше про настрої у Кремлі: дивіться у відео

Можливо буде йтися не про повне припинення вогню, а про поетапне, як про це намагалися домовитися в березні 2025 року. Тоді це не спрацювало, але зараз ситуація для росіян значно змінилась.

"Те, що вони порушують тему переговорів, це вже добре. Вони розуміють, що інакшого виходу не буде. Для мене було показовим те, що висловився Бортніков, керівник ФСБ. Це дуже впливова в російській владі структура. Він сказав, що їм не подобається Зеленський, але немає з ким крім нього розмовляти. Тобто він визнав, що переговори можливі", – пояснив політолог.

Чому у Кремлі заговорили про переговори?

Фесенко підкреслив, що українські удари по російських НПЗ, Криму, паливна криза, яка утворилась на півострові та в самій Росії, сьогодні мають вплив на рішення у Москві. Розмови про відновлення переговорів почалися тому, що відбулась нарада Путіна з керівниками щодо проблем, які через атаки СОУ виникли в росіян.

Політолог звернув увагу на кумедне розпорядження очільника Кремля "звести до нуля наслідки від українських ударів". Однак незрозуміло, як саме його вказівку виконуватимуть, адже проблема зокрема з нестачею пального лише загострюється.

Він вже віддавав накази взяти Київ за 3 дні. Що було далі – ми знаємо. Так само буде і в цьому випадку. Путін намагається демонструвати для своєї публіки, плебсу, що він щось робить, бо в Росії вже відверто волають навіть "воєнкори",

– розповів Фесенко.

Вони обурювались відсутністю реакції Кремля на події, які відбуваються, та рішень як розв'язати проблеми, що дедалі наростають. А удари СОУ на тлі цього лише посилюються. Тому Путін був змушений демонструвати реакцію, збирати нараду і навіть (першочергово для російської аудиторії) повертатися до теми переговорів з Україною, аби заспокоїти населення та вдавати, що розглядає сценарій домовитися з Києвом.