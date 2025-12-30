"Вибори – обов'язкова умова миру": Лавров висунув перелік вимог для України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вибори в Україні мають стати обов'язковим елементом мирного врегулювання війни. Водночас він підкреслив, що самі по собі вибори не вирішують конфлікт, оскільки Кремль наполягає на повному перегляді державної моделі України.

У Москві не збираються відмовлятися від початкових цілей повномасштабного вторгнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Лаврова для росЗМІ.

Дивіться також Україна має вивести війська з Донбасу, – нова територіальна претензія Росії для "зупинки війни"

Що кажуть у Кремлі?

За словами Лаврова, повноваження президента Володимира Зеленського "закінчилися ще у травні 2024 року". Москва вважає, що лише нова влада, обрана "прозоро" і за участі "всіх політичних сил, включно з тими, хто перебуває в Росії", може вести переговори про мир.

Лавров також застеріг, що проведення виборів не має використовуватися як привід для "паузи" у бойових діях. Основною умовою миру Росія називає відновлення "правових основ" української державності, які відповідали б уявленням Кремля.

Серед ключових вимог Москви:

нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України;

повна демілітаризація та "денацифікація";

заборона на присутність НАТО на території країни;

гарантії прав російськомовних і захист "канонічного православ’я";

визнання анексії Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Що відомо про мирний план для закінчення війни в Україні?