Стало відомо, хто представлятиме Францію та Німеччину на зустрічі у Лондоні

На переговорах у Лондоні, що відбуваються на тлі зниження рівня зустрічі з міністерського до експертного. Стало відомо, хто представлятиме на переговорах Францію та Німеччину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, яке посилається на Міністерство закордонних справ Франції

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Хто представлятиме Францію та Німеччину

Францію представляють дипломатичний радник президента Еммануель Бонн та політичний директор МЗС Фредерік Мондолоні. Водночас міністр закордонних справ Стефан Барро перебуває з раніше запланованим візитом в Іраку.

Німеччина делегувала радника з питань зовнішньої та безпекової політики Єнса Плотнера, який також був присутній на попередніх переговорах у Парижі.

Попри очікування зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України, вона була скасована.

Натомість відбудуться перемовини між високопосадовцями з п'яти країн. Видання зазначає, що міністр закордонних справ Сибіга має бути в Лондоні та зустрінеться з британським колегою Леммі.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Рубіо не поїде на цю зустріч. Від США в Лондон прибуде спецпредставник Трампа Келлог.