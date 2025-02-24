Україна повинна брати участь у переговорах щодо закінчення війни, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон 24 лютого зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Під час зустрічі він заявив, що Україна має бути залученою до переговорів про закінчення війни.

Макрон зазначив, що Європа готова зміцнювати свою оборону та надавати допомогу державі у боротьбі з російською агресією. Про це він повідомив під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті Білого дому, передає 24 Канал з посиланням на BFM.TV.

Дивіться також Суперечить міжнародному праву, – Макрон каже, що неможливо забрати заморожені активи Росії

Що заявив Макрон про мирні переговори

Президент Франції каже, що побудова міцного і тривалого миру в Україні є спільною метою та додає, що сподівається на "сильну" залученість Сполучених Штатів.

Зазначимо, що у понеділок, 24 лютого, Макрон прибув до Білого дому, щоб провести переговори з президентом США Дональдом Трампом. Окрім цього, він також візьме участь у телефонній розмові з учасниками G7, куди входять Канада, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія.

За даними The Guardian, французький президент прагнув переконати Трампа зберегти "певний ступінь військового втручання" в ситуацію в Україні та по всій Європі.

Нагадаємо, що раніше Макрон також заявив, що європейські країни готові надати гарантії безпеки для України. Зокрема, Франція та Велика Британія підготували спільний план, який може передбачити відправку військових. Однак, миротворці не обов'язково будуть розміщені на лінії фронту.