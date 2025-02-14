Лише Зеленський може вести переговори від імені України, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що вести переговори від імені України може виключно Володимир Зеленський. Окрім цього, французький лідер заявив, що мир, який фактично означатиме капітуляцію держави, буде "поганою новиною для всіх".

Макрон також назвав повернення Дональда Трампа до влади "електрошоком", який має змусити Європу забезпечити не лише безпеку Україні, а й своє власне майбутнє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що заявив Макрон про переговори

В інтерв'ю виданню, яке відбулося в Єлисейському палаці після того, як Дональд Трамп домовився з Путіним про проведення переговорів щодо завершення війни в Україні, французький президент закликав Європу "наростити м'язи" у сфері оборони та економіки. Він також заявив, що вести переговори від імені України може лише Володимир Зеленський.

Єдине питання на цьому етапі – чи справді Путін готовий до припинення вогню на реалістичних умовах. Якщо так, тоді рішення за Україною – саме Київ повинен вести переговори з Москвою,

– каже Макрон.

Він додає, що усі "повинні залишатися пильними". На думку президента Франції, повернення Трампа в Білий дім має стати для Європи сигналом того, що настав час інвестувати у власну оборону, економічний та технологічний розвиток.

Макрон також заявив, що європейські країни мають "прискоритися" та вдатися до рішучих дій, зазначивши, що відмова від реформ може стати катастрофічною. Окрім цього, він підтримав пропозицію адміністрації Трампа щодо того, що саме Європа має взяти на себе відповідальність за безпеку України.

На думку Макрона, така позиція США є частиною глобального зрушення у зовнішній політиці Вашингтона, адже Сполучені Штати дедалі більше зосереджують увагу на протистоянні з Китаєм.

Президент Франції також заявив, що Зеленський повинен самостійно розв'язувати питання територіальної цілісності України, а Європа – гарантувати безпеку державі. Окрім цього, він повідомив, що обговорює з європейськими союзниками можливість відправлення військ до України, щоб запобігти новій російській агресії.