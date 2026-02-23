"Дуже важко з цим": Буданов окреслив дату переговорів із Росією

Процес мирних переговорів стосовно встановлення триває. Чергова тристороння зустріч між делегаціями України, Росії та США відбудеться вже наприкінці цього тижня.

Про таке під час Justice Conference повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, передає 24 Канал.

До теми "Ми точно рухаємося": Буданов оцінив мирні переговори з Росією

Коли буде новий раунд переговорів?

Днями повідомлялося, що зустріч може відбутися вже 26 лютого. Коментуючи цю інформацію, керівник ОП зазначив, що орієнтовні терміни перемовин саме такі.

Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок,

– сказав Буданов.

Водночас остаточна дата зустрічі ще не узгоджена, сторони ж перебувають в процесі підготовки. Він також наголосив, що питання переговорів залежить від протоколу й чітких домовленостей одразу між 4 сторонами. Адже йдеться не лише про безпосередніх учасників зустрічі, а й приймаючу сторону.

Зазначимо, раніше президент Зеленський повідомляв, що нова зустріч делегацій найімовірніше пройде у Женеві.

Чи зустрінуться президенти України та Росії?

До того ж українська сторона, за словами Буданова, докладає максимум зусиль, аби підготувати можливу зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, однак реалізація такого саміту наразі залишається непростою.

Дуже важко з цим,

– наголосив він.

Водночас Кирило Буданов висловив переконання, що з часом сторони все ж зможуть наблизитися до формату прямих переговорів на найвищому рівні.

Оцінюючи перебіг діалогу, він зазначив, що представники російської сторони поводяться коректно й професійно, дотримуються дипломатичного етикету, попри те що позиції Києва та Москви залишаються кардинально протилежними.

