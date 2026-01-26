Укр Рус
24 Канал Новини України "Це частина гри": закінчення війни у найближчій перспективі не буде, – нардеп Костенко
26 січня, 15:58
2

"Це частина гри": закінчення війни у найближчій перспективі не буде, – нардеп Костенко

Поліна Буянова
Основні тези
  • Нардеп Роман Костенко заявив, що закінчення війни в найближчій перспективі не очікується, оскільки Путін використовує переговори як маніпуляцію.
  • Росія може погоджуватися лише на короткострокові паузи, щоб уникнути санкцій та продовжувати виробництво ракет.

Сподіватися на реальне закінчення війни в найближчій перспективі не варто. Замість реальних переговорів глава Кремля Володимир Путін, ймовірно, й надалі намагатиметься затягувати процес.

Про це заявив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки Роман Костенко. 

Читайте також "Це важко було уявити": які ключові зміни відбулись на переговорах в Абу-Дабі 

Коли закінчиться війна?

Роман Костенко пояснив, що наразі немає жодних ознак того, що війна може закінчитися найближчим часом, а Путін розглядає переговори виключно як інструмент маніпуляції.

Закінчення війни точно ні, я не бачу. Ну, все може бути, але я не бачу в найближчій перспективі. Путін буде гратися з такими перемовинами, 
– сказав нардеп.

За його словами, Росія може погоджуватися лише на короткострокові, точкові паузи. Йдеться про так звані "енергетичні перемир'я" або режими тиші терміном на один-два дні, максимум – на тиждень.

Насправді ж Москва використовує переговорний процес, щоб уникнути арештів тіньового флоту, запровадження повних санкцій проти себе та своїх сателітів і продовжувати виробництво ракет.

Це частина гри, яка буде призводити далі до відновлення бойових дій. Просто гра Путіна, 
– підсумував Роман Костенко.

Як пройшла нещодавня зустріч в ОАЕ?

  • В Абу-Дабі 23 – 24 січня відбулися тристоронні переговори за участю делегацій України, США та Росії. За словами українських чиновників, обговорення в ОАЕ були "позитивними" та "конструктивними".
     

  • Як повідомив Володимир Зеленський, США порушували питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та потрібних для цього безпекових обставин. 
     

  • Наступний етап тристоронніх переговорів запланований на неділю, 1 лютого.