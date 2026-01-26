"Це частина гри": закінчення війни у найближчій перспективі не буде, – нардеп Костенко
- Нардеп Роман Костенко заявив, що закінчення війни в найближчій перспективі не очікується, оскільки Путін використовує переговори як маніпуляцію.
- Росія може погоджуватися лише на короткострокові паузи, щоб уникнути санкцій та продовжувати виробництво ракет.
Сподіватися на реальне закінчення війни в найближчій перспективі не варто. Замість реальних переговорів глава Кремля Володимир Путін, ймовірно, й надалі намагатиметься затягувати процес.
Про це заявив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки Роман Костенко.
Читайте також "Це важко було уявити": які ключові зміни відбулись на переговорах в Абу-Дабі
Коли закінчиться війна?
Роман Костенко пояснив, що наразі немає жодних ознак того, що війна може закінчитися найближчим часом, а Путін розглядає переговори виключно як інструмент маніпуляції.
Закінчення війни точно ні, я не бачу. Ну, все може бути, але я не бачу в найближчій перспективі. Путін буде гратися з такими перемовинами,
– сказав нардеп.
За його словами, Росія може погоджуватися лише на короткострокові, точкові паузи. Йдеться про так звані "енергетичні перемир'я" або режими тиші терміном на один-два дні, максимум – на тиждень.
Насправді ж Москва використовує переговорний процес, щоб уникнути арештів тіньового флоту, запровадження повних санкцій проти себе та своїх сателітів і продовжувати виробництво ракет.
Це частина гри, яка буде призводити далі до відновлення бойових дій. Просто гра Путіна,
– підсумував Роман Костенко.
Як пройшла нещодавня зустріч в ОАЕ?
В Абу-Дабі 23 – 24 січня відбулися тристоронні переговори за участю делегацій України, США та Росії. За словами українських чиновників, обговорення в ОАЕ були "позитивними" та "конструктивними".
Як повідомив Володимир Зеленський, США порушували питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та потрібних для цього безпекових обставин.
Наступний етап тристоронніх переговорів запланований на неділю, 1 лютого.