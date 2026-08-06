В Офісі Президента назвали 3 речі, які необхідні для проведення переговорів з Росією

Україна готова до переговорів та пропонує реалістичні сценарії (припинення вогню в небі, замороження боїв по ЛБЗ). Наша держава – єдина сторона, яка хоче перемовин і не може їх організувати, бо не є агресором у цій війні.

На цьому, розмірковуючи над ймовірністю відновлення переговорного процесу, у розмові з 24 Каналом зазначив радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що Росія натомість нічого не пропонує, блефує. А медіатори переговорів на це жодним чином не реагують.

Збитки від війни для Росії мають суттєво зрости

Говорячи про можливість організації переговорів, радник ОПУ окреслив 3 речі, які варто забезпечити. По-перше, Путін, з його слів, не може виступати суб'єктом процесу, хоча тільки він і має змогу, адже диктатор одноосібно ухвалює рішення про зупинення бойових дій чи їх продовження.

Коли він коментує тему війни, то говорить, що зупиняти її у будь-якому випадку не буде, кажучи про "движуху" і те, як же росіяни житимуть без неї. Він прекрасно розуміє, що зупинити війну не зможе, бо після цього для нього особисто настане фізичний фатальний кінець. Тобто ключовий суб'єкт, який може зупинити війну, взагалі не хоче навіть вести розмову про це,

– пояснив Подоляк.

Другий момент, який виокремив радник ОПУ, полягає у тому, що путінське оточення досі не перебуває у шоковому стані щодо втрат від війни: фізичних, юридичних, фінансових. На погляд Подоляка, аби наближені до Путіна люди нарешті почали тиснути на нього, треба значно збільшити їм збитки від війни. Це можна зробити шляхом введення не фіктивних, як він підкреслив, а реальних індивідуальних та галузевих санкцій, зокрема передбачаючи ембарго для нафтогазового комплексу Росії.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться у відео

Договір між Путіним і росіянами вже не діє

Переходячи до третього складника, радник ОПУ зауважив, що між російською владою і суспільством діяв умовний договір, що народ не протестуватиме через війну в іншій державі, а Путін вестиме її так, щоб вона не зачіпала росіян безпосередньо. Однак зараз ситуація змінилася, громадяни Росії шукають у своїх містах укриття й особисто відчувають збитки від ведення бойових дій.

Щоб російське суспільство вибухнуло, війна має бути максимально масштабована на території Росії. Тоді працюватиме такий ланцюжок: громадяни в шоці й починають тиснути на різні ланки влади, збільшуючи тиск на оточення Путіна, тоді всі будуть втрачати більше та ставитимуть собі запитання – чи готові до кінця дійти з цим несамовитим, чи виведуть його з гри,

– озвучив Подоляк.

Аби організувати цей процес, як підсумував радник ОПУ, Україні потрібна зброя, закрите небо, дієві санкції проти Росії. Він наголосив, що сьогодні необхідні ефективні медіатори переговорного процесу – люди, які приїдуть в Україну, побачать на власні очі, що таке бойові дії, проаналізують ресурсність обох сторін війни. Подоляк зауважив, що Київ досі вважає США партнерами, які можуть відіграти роль посередників в організації переговорного процесу, але вони мають репутаційно відповідати ролі медіатора.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україну можуть відвідати протягом найближчих двох тижнів представники президента США – Кушнер і Віткофф. Вони неодноразово були у Москві, де зустрічались з Путіним, але поки що жодного разу не приїжджали до Києва.