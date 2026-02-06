Над цим працює Міноборони: політолог назвав єдиний варіант, як Україна може зупинити війну

Мирні переговори щодо врегулювання війни повільно просуваються вперед. Фактично зараз є один прийнятний для України варіант, як зупинити цю війну.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Україна наразі не має достатньо ресурсів, аби звільнити окуповані території. Про це свого часу навіть говорив президент Володимир Зеленський. Тому зараз потрібно зосередитися на іншому завданні.

Як прийнятно закінчити війну в Україні?

За словами Фесенка, реальний шлях завершити війну в Україні – дійти до припинення вогню на теперішній лінії фронту. Якщо ж на переговорах будуть обговорювати усі вимоги Росії, то не варто очікувати серйозного прогресу.

Також, щоб припинити бойові дії, лінія фронту має бути більш-менш сталою. Саме зараз над цим працює Міноборони. Новий очільник Михайло Федоров вже говорив про ціль – знищувати 50 тисяч окупантів кожного місяця.

Зараз новий очільник Міноборони, голова Офісу Президента працюють над розробкою нової стратегії війни, щоб зробити акцент на активній обороні, аби стабілізувати лінію фронту. Росія почне переговори про припинення війни, якщо лінія фронту буде стабільною. Схоже було під час Корейської війни 1950 – 1953 років, де 2 роки тривали переговори, а лінія фронту була стабільною. Тоді ж домовилися про припинення вогню. Мирного договору там досі немає,

– зазначив Фесенко.

Зверніть увагу! Успіхи ворога стають "скромнішими". За даними DeepState, упродовж січня російська армія окупувала 245 квадратних кілометрів української території. Це майже удвічі менше, ніж в грудні та листопаді минулого року.

Політолог назвав два фактори, які змусять Росію піти на припинення вогню. Перший – стабілізація лінії фронту. Другий – робота українських дипломатів зі США та європейськими країнами, аби вони тиснули на Росію.

Цікаво, що експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко закликав не очікувати значного прогресу від переговорів в Абу-Дабі. Росія не демонструє намірів йти на компроміси.

Переговори в Абу-Дабі: коротко