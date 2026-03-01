Буданов заявив про прогрес у переговорах: політолог вказав на важливий нюанс

Мирні переговори між Україною, США та Росією тривають. Ворог навіть нібито готовий прийняти ті гарантії безпеки, які Штати пропонують для нашої держави. Але росіяни легко можуть відмовитися від цієї позиції.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що поки що навіть незрозуміло, які саме гарантії безпеки Сполучені Штати пропонують для України. Були лише "зливи" в ЗМІ, але чи відповідають вони дійсності – є питання.

В чому проблема переговорів з Росією?

За словами Фесенка, українська переговорна група вже має досвід ведення перемовин з Росією. Вони чудово усвідомлюють, які "маневри" може здійснювати країна-агресорка під час переговорів. Росіяни застосовують їх вже багато років.

Мені розповідали дипломати, які брали участь ще в угоді щодо Азовського моря у 2003 році; у Мінських угодах. Типова поведінка російських переговірників: сказати "так" на попередньому раунді або натякнути, або в загальних рисах дати абстрактну згоду на певну позицію. Вже в наступному раунді вони кажуть, що позиції трохи скоригували. Погоджуються на те, що відповідає їхнім інтересам, а ту частину компромісу, яка стосується їхніх поступок – скасовують,

– розповів Фесенко.

Саме тому не можна довіряти росіянам на слово. Вони, як і тоді, так і зараз можуть цілком змінити свою позицію вже на наступному раунді перемовин.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?