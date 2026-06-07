Це посилить тиск на Трампа, – експерт припустив, яка стратегія України щодо завершення війни

Президент Володимир Зеленський розраховує, що посланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть до Києва в найближчі два тижні. Вони ще жодного разу не були в Україні за час повномасштабної війни.

Професор американістики Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що поки складно прогнозувати, чого саме очікувати від можливого візиту Віткоффа та Кушнера до Києва. Але видно, що Україна працює над тим, аби активізувати переговорний процес та зробити США більш прихильними.

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Як Україна намагається достукатися до Трампа?

За словами Лукаса, президент Володимир Зеленський був ефективним у спілкуванні з Трампом та його чиновниками. Після складних періодів йому вдавалося нормалізувати стосунки з американською адміністрацією.

Утім, поки незрозуміло, чого саме очікувати від можливого візиту Віткоффа та Кушнера. Ситуація може розвиватися по-різному.

Віткофф та Кушнер можуть вислухати та прийняти політичну та військову позицію України. Так само вони можуть поставити Київ перед фактом, що він має піти на певні умови. Поки ми не знаємо, чого очікувати. Побачимо все після зустрічі,

– зауважив Лукас.

Чого очікувати від можливого візиту Віткоффа та Кушнера до України: дивіться відео 24 Каналу

Як наголосив професор, Україна зараз всіляко намагається привернути увагу Трампа та конгресменів до війни в Україні. Це правильні кроки.

Україна не просто так каже Трампу, що йому варто її підтримувати, бо це правильно. Ви ще й пояснюєте, що це буде добре сприйматися виборцями. Також правильним було звернення до Конгресу. А особливо до республіканців. Вони починають в певному обмеженому варіанті протистояти Трампу. Там цілком можуть почати вимагати отримати повноваження на санкціонування нової війни з Іраном. Також можуть підняти питання війни в Україні. Це посилить тиск на команду Трампа,

– зауважив Лукас.

Додамо, політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив, що останнім часом риторика США щодо війни в Україні змінилася. Це пов'язано з тим, що на перші ролі в Білому домі вийшла одна людина, яка раніше була "в затінку".