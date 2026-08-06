Стане кінцем для Путіна: від якого пункту мирної угоди ніколи не відмовиться Кремль

Ситуація довкола мирних переговорів та припинення вогню вже давно застопорилася. Диктатор Путін взагалі не демонструє наміру йти на поступки.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, цілком ймовірно, що оточення Путіна тисне на нього, аби той завершував війну проти України. Однак диктатор не хоче зупинитися на теперішній лінії фронту.

Що відбувається з мирними переговорами?

На думку британського офіцера, якусь реалістичну мирну угоду реально буде укласти вже з тим, хто буде наступним керівником Росії. Можливо, саме тоді війну вдасться більш-менш врегулювати.

Багато хто каже, що наступник може бути гіршим за Путіна. Так. Але навряд чи це буде ще один ідеолог. Наступний правитель буде більш зосереджений на матеріальному. Тоді буде більше важелів, щоб досягти угоди. Впевнений, що зараз в Путіна стільки грошей, що Трамп про стільки може лише мріяти,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Путін не хоче завершувати війну: дивіться відео 24 Каналу

Звісно, не варто відкидати варіант, що Путін таки піде на переговорний процес. Однак навряд чи він буде сильно зговірливим. Схоже на те, що диктатор постійно думає про свою "спадщину". І на цей момент він не ризикне взяти і зупинитися з бойовими діями. Йому потрібна якась перемога. І тому навряд чи він відмовиться від того, аби захопити Донбас.

Багато що залежатиме від того, що зробить Трамп після зустрічі із Зеленським. Також багато що залежить від Європи. Потрібно робити все, щоб Україна отримала справедливу угоду,

– підкреслив британський офіцер.

Як відомо, Росія вимагає від України відмови від Донбасу, саме на цьому пункті мирної угоди найбільше наполягає Кремль. Все це не просто так, адже від долі Донбасу залежить політичне майбутнє Путіна. Тому диктатор ніколи не відмовиться від цього пункту у майбутній мирній угоді.

"Путін знає, що якщо він не захопить Донбас, то йому кінець. А він править Росією приблизно 25 років. Його кар'єра доходить до кінця. До того ж Путін дуже егоїстичний, його спадок для нього найважливіший. У цьому й полягає проблема", – зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Додамо, в Офісі Президента сказали, які 3 речі потрібні для мирних переговорів з Росією. Кремль взагалі не зацікавлений в цих переговорах. Там лише блефують, а посередники ніяк на це не реагують.