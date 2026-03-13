Там ціла "Санта-Барбара", – Зеленський про наступні переговори України, Росії та США

Президент Зеленський прокоментував стан мирних переговорів. Він назвав підготовку до них "цілою Санта-Барбарою".

Тристороння зустріч мала пройти наступного тижня, але її знову перенесли на прохання США. Про це розповів Зеленський після візиту до Франції 13 березня, передає Суспільне.

Що відомо про мирні переговори?

Затримки у процесі переговорів щодо миру в Україні відбуваються через загострення ситуацію на Близькому Сході.

Американська делегація не хоче покидати країну.

Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території Сполучених Штатів Америки,

– розповів президент України.

Українська сторона готова прилетіти в американські Маямі чи Вашингтон, або у будь-яку іншу країну.

Російська сторона вимагає альтернативні локації – Туреччину або Швейцарію. США на це не погоджуються.

"Залежить від американців. Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них", – підсумував Зеленський.

До слова, 12 березня у Флориді пройшла зустріч США та Росії. Сторони обговорили низку питань і домовилися підтримувати подальший контакт. Але деталі порядку денного не розкривалися.

Війна в Україні: останні новини