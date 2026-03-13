Там ціла "Санта-Барбара", – Зеленський про наступні переговори України, Росії та США
- Переговори між Україною, Росією та США перенесли через загострення ситуації на Близькому Сході, а американська делегація не хоче покидати країну.
- Україна готова до зустрічі в США, але Росія наполягає на альтернативних локаціях, таких як Туреччина або Швейцарія, що США не приймають.
Президент Зеленський прокоментував стан мирних переговорів. Він назвав підготовку до них "цілою Санта-Барбарою".
Тристороння зустріч мала пройти наступного тижня, але її знову перенесли на прохання США. Про це розповів Зеленський після візиту до Франції 13 березня, передає Суспільне.
Що відомо про мирні переговори?
Затримки у процесі переговорів щодо миру в Україні відбуваються через загострення ситуацію на Близькому Сході.
Американська делегація не хоче покидати країну.
Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території Сполучених Штатів Америки,
– розповів президент України.
Українська сторона готова прилетіти в американські Маямі чи Вашингтон, або у будь-яку іншу країну.
Російська сторона вимагає альтернативні локації – Туреччину або Швейцарію. США на це не погоджуються.
"Залежить від американців. Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них", – підсумував Зеленський.
До слова, 12 березня у Флориді пройшла зустріч США та Росії. Сторони обговорили низку питань і домовилися підтримувати подальший контакт. Але деталі порядку денного не розкривалися.
Війна в Україні: останні новини
Днями колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що якнайшвидше припинення вогню між Україною та Росією можливе за однієї умови – якщо Путін зрозуміє, що більше нічого не отримає. Келлог також додав, що санкції завдають серйозного удару по російській економіці.
Тим часом російські пропагандисти доносять до росіян, що бойові дії начебто скоро закінчаться і все протікає за планом. Але це насправді свідчить про невдачі в планах Путіна. Про це в етері 24 Каналу зазначив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. Він також додав, що Москва хотіла б, щоб програма PURL, в межах якої Європа закуповує для ЗСУ американську зброю, припинила діяти, бо так країна-терористка сподівається дотиснути Україну.