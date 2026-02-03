Чи вийде Україна з Донбасу: Сибіга розповів про домовленості зі США
- Гарантії безпеки, які обговорюються зі США, стосуватимуться всієї міжнародно визнаної території України, включно з окупованими територіями.
- Україна намагається досягти перемир'я дипломатичним шляхом, дотримуючись норм міжнародного права.
Глава МЗС України озвучив позицію України щодо Донбасу. Він наголосив, що вона чітка та підтримана найближчими союзниками.
Про це Андрій Сибіга зазначив в інтерв'ю виданню LB.
Яка позиція України щодо Донбасу?
Сибіга зазначив, що гарантії безпеки, які обговорюються зі США, стосуватимуться міжнародно визнаної території України. Окуповані території не можуть бути виключеними з угоди.
Гарантії безпеки для України. Не може бути жодних формул коштом територіальної цілісності і суверенітету для держави Україна,
– зазначив Сибіга.
Наразі Україна намагається досягти перемир'я, яке відкриє дорогу для ширших мирних перемовин.
Перевагу надають закінченню війни передусім дипломатичним шляхом.
"Ми будемо виходити з норм міжнародного права, статуту ООН. Ми маємо тут союзників", – ще раз наголосив Сибіга, коментуючи статус Донбасу.
Мирні переговори: останні новини
Українська переговорна група уже вирушила до Абу-Дабі, де 4 і 5 лютого пройде новий раунд тристоронніх зустрічей.
Ключовим питанням цих перемовин може стати обмін військовополоненими. Про це в ефірі 24 Каналу розповів Андрій Городницький, кандидат філософських наук, політичний експерт.
Водночас після останнього масованого обстрілу 3 лютого президент Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скоригована. Він зауважив, що кожен удар Росії підтверджує, що вона досі розраховує на війну та знищення України та не сприймає дипломатію всерйоз.