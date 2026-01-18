Чи готується Росія до миру: Сирський сказав, що насправді відбувається на полі бою

Попри розмови про можливу мирну угоду, Росія не демонструє готовності завершувати війну. Ворог навпаки нарощує інтенсивність бойових дій, атак та виробництва озброєння.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, передає 24 Канал.

Чи прагне Росія миру?

За словами Сирського, дії російської армії свідчать про прагнення продовжувати війну, а не готовність до мирних переговорів чи ініціатив на полі бою.

Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів,

– додав головком.

Сигналом до небажання завершувати війну є й те, що Росія щоденно виготовляє понад 400 дронів типу "Шахед". За оцінками Сирського, ворог планує збільшити ці обсяги до тисячі ударних БпЛА на добу.

Головнокомандувач наголосив, що завданням ЗСУ залишається максимально зменшувати бойовий потенціал росіян та продовжувати боротьбу.

Що міг запланувати ворог на 2026 рік?