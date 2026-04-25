Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Україна готова провести перемовини зі США та Росією в Азербайджані, – Зеленський
25 квітня, 13:26
4

Україна готова провести перемовини зі США та Росією в Азербайджані, – Зеленський

Софія Рожик
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив про готовність України до тристоронніх перемовин з США та Росією в Азербайджані.
  • Це питання вже обговорювалося з американськими партнерами.
Слухати новину 00:25 хв

Президент Зеленський 25 квітня прибув до Азербайджану. Там він зробив заяву щодо переговорів з Москвою.

Він зазначив, що Україна готова провести тристоронні перемовини з США та Росією в Азербайджані. Про це йдеться на записі пресконференції.

Що сказав Зеленський?

Це питання уже обговорювалося з американськими партнерами.

Ми поділилися з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх перемовин. Ми мали такі перемовини в Туреччині. Ми мали такі перемовини в з нашими американськими партнерами у Швейцарії. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані,
– наголосив Зеленський.

Водночас він зазначив, що тристоронні перемовини можливі за умови, якщо Росія буде готова до дипломатії.

До речі, Кремль днями знову заявив, що диктатор Путін готовий зустрітися з президентом Зеленським, але лише на етапі "фіналізації домовленостей". Але це була заява не для України, а для інших геополітичних гравців, зауважив 24 Каналу Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що стратегія Росії – показати Трампу, що саме вона готова до миру, а Україна – ні.

Раніше переговори хотіли провести у Туреччині

  • Нещодавно повідомлялося, що Україна звернулася до Туреччини щодо можливості організації зустрічі Зеленського та Путіна за участі Трампа та Ердогана. Але поки Україна готова до цієї зустрічі, Путін продовжує переховуватися.

  • Міністр закордонних справ Росії Лавров заявляв, що проведення перемовин у Туреччині можливе. Але він водночас зазначив, що мирні переговори для Москви наразі "не є пріоритетом", а "якщо партнер готовий", то росіянами "справа не стане".

  • Як зауважив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу, Росія лише імітує готовність до переговорного процесу.

