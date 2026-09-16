Сікорський пояснив, чому Польща вимагає участі у мирних переговорах щодо України

Польща хоче брати участь у мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Причиною є те, що результати домовленостей безпосередньо впливатимуть на безпеку Польщі.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Чому Польща хоче бути за столом переговорів?

Сікорський пояснив, що Варшава прагне тісної участі в переговорному процесі через безпекові інтереси країни. За його словами, Польща є єдиною державою Європи, яка має кордони і з Росією, і з Україною.

Польща – єдина країна в Європі, яка межує як з Росією, так і з Україною. Ми також доставляємо (йдеться про те, що Польща надає транзит. – ЄП) 95% усієї допомоги Україні та забезпечуємо безпеку хабу в Ясьонці, без якого ви б не мали цієї допомоги. Також результати переговорів про мир напряму впливатимуть на Польщу,

– зазначив міністр.

Він також звернув увагу на військову роль Польщі в НАТО та її оборонні витрати.

"Ми витрачаємо 50 мільярдів доларів на рік на прямі оборонні потреби. Якщо врахувати супутні витрати, то ще більше. У нас більше танків і більше боєготових бригад, ніж у Німеччини, Франції та Великої Британії разом узятих. Тож – так, ми вважаємо, що з нами мають радитися", – сказав Сікорський.

Глава польського МЗС зазначив, що серед можливих форматів Варшава найбільше підтримує так звану "європейську п’ятірку".

Нам найбільше до вподоби формат "Е5", до якого входять країни південного, північного та східного напрямків. Часи, коли Західна Європа самостійно визначала безпеку Східної Європи, мають залишитися в історії, як поганий приклад,

– наголосив він.

Сікорський останніми днями також заявляв про тісний зв’язок безпеки Польщі та України. Зокрема, після нещодавніх російських атак поблизу польського кордону він наголошував, що Варшава готується до можливих нових провокацій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі нападу Росії його країна могла б досить швидко перемогти агресора. Польща нібито має перевагу над Росією у повітряній силі.