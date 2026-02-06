Командир "Ахіллесу" відверто відповів, чого чекає від російсько-українських перемовин

Переговори з Росією не можуть існувати окремо від ситуації на полі бою і не зводяться до абстрактних дипломатичних формул. Вони напряму залежать від того, чи здатні сторони досягти бажаного результату військовим шляхом і хто матиме сильнішу позицію на момент ухвалення рішень.

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу відверто пояснив, за яких умов можливі реальні мирні домовленості. Він також окреслив, чого саме очікує від перемовного процесу і чому ключ до них лежить не в заявах, а у щоденній роботі Сил оборони.

Коли переговори перестають бути ілюзією?

Юрій Федоренко пояснив, що перемовини мають сенс лише як завершальний етап війни, а не як її заміна. За його словами, зараз держава змушена працювати над переговорним треком паралельно з бойовими діями, але вирішальною умовою для будь-яких домовленостей залишається неспроможність сторін досягти своїх цілей силою. Саме цей стан, а не політичні заяви, створює передумови для можливого миру.

Мирні домовленості можуть бути підписані лише тоді, коли жодна зі сторін не може реалізувати бажаного результату військовим шляхом,

– наголосив командир.

Він підкреслив, що йдеться не про взаємні поступки чи "хороший мир", а про фіксацію меж можливого на конкретному етапі війни. Такі угоди не приносять перемоги жодній зі сторін, але можуть дати паузу для збереження держави і формування майбутніх рішень.

Ці домовленості ніколи не будуть вигідними для жодної сторони, бо жодна сторона не змогла отримати бажане,

– зазначив Федоренко.

Ключове питання полягає не в самому факті переговорів, а в тому, з якої позиції до них підходить Україна. Саме тому переговорний трек напряму залежить від ситуації на полі бою і результатів щоденної роботи Сил оборони.

Бойовий досвід України є ключовою гарантією безпеки

Питання безпеки після можливих домовленостей не може зводитися лише до присутності іноземних військ. За його словами, союзні контингенти можуть бути важливим елементом стримування, але вони не є власною армією України й залежать від політичних рішень своїх держав. Саме тому ключовий акцент має робитися на спроможностях самої української держави.

Ми маємо розраховувати на партнерів, але пам'ятати, що це не наші війська, а союзні, і їхня активність може змінюватися,

– пояснив Федоренко.

Він зазначив, що справжні гарантії безпеки полягають у стабільному фінансуванні Збройних сил України, розвитку власного військово-промислового комплексу та виробництві сучасного озброєння.

Після будь-яких домовленостей вирішальним фактором безпеки залишатиметься не присутність союзників, а власна спроможність України до оборони. Саме українське військо за роки повномасштабної війни накопичило унікальний досвід сучасних бойових дій, який не має аналогів у жодній армії світу. І цей ресурс держава має використовувати стратегічно.

В арміях цивілізованого світу немає такого досвіду, який сьогодні має Українське військо,

– наголосив Федоренко.

Він пояснив, що цей досвід є не лише воєнною перевагою, а й безпековим активом, який має конкретну ціну. Йдеться про знання, відпрацьовані на полі бою, які можуть і повинні бути інтегровані у систему міжнародної безпеки на умовах, вигідних для України.

Це знання, які вартують мільйони доларів і мають бути обмінені на те, щоб в нашій державі було безпечно,

– зазначив командир.

Федоренко додав, що саме сила оборони створює умови для інвестицій і розвитку. Коли країна здатна себе захистити, вона стає привабливою не лише для партнерів у сфері безпеки, а й для економіки, бізнесу та відбудови.

Перемовини виграються не за столом, а на фронті

Переговорна позиція України формується не в кабінетах, а щоденно на полі бою. За його словами, саме результати бойової роботи визначають, чи матиме українська сторона сильні аргументи для будь-яких домовленостей. Тому ключове завдання Сил оборони полягає у системному виснаженні противника на всіх рівнях.

На передній лінії ми маємо знищувати більше окупантів, ніж вони здатні ставити до строю щомісяця,

– наголосив Федоренко.

Він зазначив, що вирішальне значення має не лише тактичний успіх на фронті, а й удари по стратегічних цілях ворога. Йдеться про знищення виробничих ланцюгів, складів, логістики та об'єктів, які наповнюють російський бюджет і дозволяють продовжувати війну.

Ми маємо працювати на стратегічному рівні, знищуючи об'єкти, які виготовляють озброєння і наповнюють російський бюджет,

– підкреслив командир.

Федоренко додав, що саме така комплексна робота на фронті, в тилу ворога і на економічному рівні створює передумови для того, щоб українське військово-політичне керівництво заходило у перемовини з позиції сили, а не вимушеного компромісу.

