Бізнес-інтереси і не тільки: американістка розкрила плани США щодо мирних переговорів

США продовжують шукати можливості для переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Однак у цьому процесі можуть бути не лише дипломатичні, а й бізнесові інтереси Вашингтона та його партнерів.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу, що не очікує найближчим часом дипломатичного прориву. Але окремо від переговорного треку може розвиватися напрямок, пов'язаний із бізнесом, озброєнням і новими технологіями.

Чому Кушнер може приїхати до Києва

Філіпенко звернула увагу на ймовірний візит Джареда Кушнера до Києва. Вона вважає, що його роль може бути пов'язана не лише з роботою як представника адміністрації Дональда Трампа.

Кушнер очолює інвестиційну компанію Affinity Partners, у яку вкладають значні кошти держави Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Американістка про візит представників США до України: відео

Тому, на думку американістки, під час візиту до України можуть обговорюватися не тільки питання війни та миру, а й бізнесові домовленості. Зокрема, йдеться про українські озброєння, антидронові технології та інші військові розробки.

Дрібним шрифтом – як посланець Трампа, а великими літерами – як керівник величезної інвестиційної компанії Affinity Partners,

– сказала Філіпенко.

У цьому контексті також важливо враховувати й інтереси країн Перської затоки, які інвестували в компанію Кушнера.

Важливо! Спецпосланець США Стів Віткофф та колишній радник Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ наприкінці серпня 2026 року під час святкування 35 річниці Незалежності України. Ця поїздка планується в межах обговорення дипломатичних шляхів завершення війни після того, як раніше обидва американські посадовці вже здійснили кілька візитів до Москви.

США думають про власні інтереси

Філіпенко наголосила, що у контексті системам протиповітряної та протиракетної оборони Саудівська Аравія вже має замовлення на 720 ракет Patriot. Натомість Україна гостро потребує додаткових засобів для захисту від російських балістичних ракет.

Американські компанії планують на десятиліття вперед і прагнуть зберігати лідерство на світовому ринку озброєнь. Тому передача Україні певних технологій може розглядатися з огляду на те, чи не створить це майбутнього конкурента для американського оборонного сектору.

Вони думають про те, чи будуть вони лідерами світових озброєнь, чи всі купуватимуть у них зброю й у 2050 році,

– зазначила Філіпенко.

За її словами, саме тому переговори за участю Кушнера можуть стосуватися не лише завершення війни, але не варто очікувати від цих дипломатичних контактів швидкого прориву. Однак є перспективи співпраці у сфері озброєнь і технологій.