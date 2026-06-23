Намагається вирішити 2 питання: чи готова Україна до перемовин із позиції сили

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що терпіння України не безмежне, і не виключив можливості "відкалібрувати" українську пропозицію. Однак реальні переговори відбуватимуться поза межами ООН.

Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що Україна повинна дотримуватися власних "червоних ліній" і не повторювати роль, яку Росія грає щодо третіх країн.

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Як Україна може схилити Росію до переговорів?

За словами політолога те, що сказав представник в ООН, відображає новий статус української дипломатії та готовність до переговорів з позиції сили. Зараз у воєнному оборонному сенсі українці більш спроможні, ніж раніше. Але позиція незмінна – це переговори про припинення вогню по лінії фронту.

Але проблема з Радбезом ООН в тому, що ще з 2014 року, коли відбулась анексія Криму, Росія блокує будь-які конструктивні дії. Країна-агресор фактично використовує свій ексклюзивний статус і право вето в Раді Безпеки ООН, яка перетворилася на майданчик пропагандистської боротьби та ідеологічних змагань.

Пан Мельник є чудовим оратором і не боїться гострої фрази. Але реальні переговори відбуваються поза межами ООН і без впливу Радбезу. Щодо калібрування – тут треба пана Мельника запитати, що він мав на увазі, бо це можна по-різному тлумачити,

– наголосив Фесенко.

Коли йдеться про демонстрацію сили в переговорах, зокрема і по відношенню до Росії, це правильно. З іншого боку, треба розуміти, що все в міру. Зараз відбувається ескалація бойових дій, які почала Росія. Але українці демонструють, що можуть перехоплювати ініціативу і дуже влучно відповідати росіянам. І саме це може спонукати Росію до переговорів.

Водночас, наприклад, теми, де, на думку експерта, треба бути достатньо обережними. Перш за все, йдеться про Білорусь.

"Позиція сили, попередження на адресу Лукашенка – це абсолютно правильно. Але в той же час не варто висувати ультиматуми, не варто грати в гру, яку люблять в Москві. Трамп теж любить висувати ультиматуми, але треба розуміти: коли висуваються ультиматуми, інша сторона не буде їх виконувати", – сказав Фесенко.

Що ще впливає на переговорні позиції України: дивіться у відео