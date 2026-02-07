США хочуть завершення війни до літа і просувають чіткий графік переговорів, – Зеленський
- США хочуть завершення війни в Україні до літа та просувають чіткий графік переговорів.
- Вашингтон пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.
Президент Володимир Зеленський заявив, що США хочуть закінчення війни в Україні до літа. Вашингтон просуває чіткий графік переговорів.
Що Зеленський розповів про мирні плани США?
Американці говорять, що хочуть усе зробити до червня і будуть робити все, щоб війна закінчилася,
– зазначив Зеленський.
За словами Зеленського, США запропонували сторонам завершити війну до початку літа.
Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan – графік етапів і домовленостей. Там поки не говорять про вихід з переговірного процесу.
Американська сторона пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.
Зеленський додав, що наступний раунд переговорів може відбутися через тиждень.
За інформацією Reuters, США хотіли б, щоб угода була підписана вже у березні
За інформацією видання, переговорники України та Штатів обговорюють можливість підписання угоди про мирне врегулювання війни в Україні вже в березні цього року.
Мирну угоду можуть вивести на референдум одночасно з національними виборами, ймовірно, у травні. Хоча в Україні не готові проводити вибори так швидко.