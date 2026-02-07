США хочуть завершення війни до літа і просувають чіткий графік переговорів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що США хочуть закінчення війни в Україні до літа. Вашингтон просуває чіткий графік переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Дивіться також Дещо може статися, – Трамп заінтригував світ після перемовин в Абу-Дабі

Що Зеленський розповів про мирні плани США?

Американці говорять, що хочуть усе зробити до червня і будуть робити все, щоб війна закінчилася,

– зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, США запропонували сторонам завершити війну до початку літа.

Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan – графік етапів і домовленостей. Там поки не говорять про вихід з переговірного процесу.

Американська сторона пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.

Зеленський додав, що наступний раунд переговорів може відбутися через тиждень.

За інформацією Reuters, США хотіли б, щоб угода була підписана вже у березні