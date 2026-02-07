США хочуть завершення війни до літа і просувають чіткий графік переговорів, – Зеленський

Укр Рус
7 лютого, 11:33
Сергій Попович
Основні тези
  • США хочуть завершення війни в Україні до літа та просувають чіткий графік переговорів.
  • Вашингтон пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.

Президент Володимир Зеленський заявив, що США хочуть закінчення війни в Україні до літа. Вашингтон просуває чіткий графік переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Що Зеленський розповів про мирні плани США?

Американці говорять, що хочуть усе зробити до червня і будуть робити все, щоб війна закінчилася, 
– зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, США запропонували сторонам завершити війну до початку літа.

Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan – графік етапів і домовленостей. Там поки не говорять про вихід з переговірного процесу.

Американська сторона пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.

Зеленський додав, що наступний раунд переговорів може відбутися через тиждень.

За інформацією Reuters, США хотіли б, щоб угода була підписана вже у березні

  • За інформацією видання, переговорники України та Штатів обговорюють можливість підписання угоди про мирне врегулювання війни в Україні вже в березні цього року.

  • Мирну угоду можуть вивести на референдум одночасно з національними виборами, ймовірно, у травні. Хоча в Україні не готові проводити вибори так швидко.