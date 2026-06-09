Хто сяде за стіл із Росією від Європи: Зеленський озвучив несподіваний варіант

Володимир Зеленський заявив, що Європа не може виступати нейтральним посередником у переговорах щодо війни Росії проти України. За його словами, континент уже займає чітку проукраїнську позицію, тому має бути повноцінною стороною процесу.

Водночас Україна наполягає, що жодні рішення щодо її майбутнього не можуть ухвалюватися без її участі. Про це президент повідомив під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

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Хто може представляти Європу на переговорах з Росією?

Участь Європи в переговорах є необхідною, однак вона має бути відкритою та чітко визначеною. За словами Зеленського, саме ЄС має достатньо політичної ваги, щоб впливати на Росію та її рішення щодо війни.

Я сказав, нумо бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами та також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити,

– заявив він.

Окремо Зеленський зазначив, що європейські партнери самі мають визначити, хто саме представлятиме континент у можливих переговорах із Росією. Серед найбільш ефективних варіантів він назвав формат Є3, до якого входять:

Німеччина

Франція

Велика Британія

На думку президента України, саме така конфігурація є більш ефективною, ніж моделі, які використовувалися раніше у міжнародній дипломатії.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна підтримує участь Сполучених Штатів у будь-яких переговорах, оскільки саме вони разом із Європою мають забезпечити майбутні гарантії безпеки. Водночас глава держави категорично відкинув можливість ухвалення рішень без України, підкресливши принцип: "нічого про нас без нас".

Що кажуть у Європі про можливість переговорів з Росією?

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа має відігравати активну роль у майбутніх перемовинах щодо завершення війни в Україні. За його словами, європейські країни можуть суттєво вплинути на перебіг переговорів і посилити тиск на Росію через дипломатичні інструменти.

Каріс також підкреслив, що жодні переговори не можуть відбуватися без участі всіх сторін конфлікту, і до цього потрібно готуватися вже зараз. Він припустив, що влітку може з’явитися дипломатичне "вікно можливостей" для активізації переговорного процесу.

Головною метою залишається завершення війни, і для цього необхідно продовжувати політичний та економічний тиск на Росію. Наразі невідомо, чи братимуть участь США у можливих перемовинах, проте їхня присутність відіграє важливу роль.

Раніше в ЄС заявили про посилення координації з Вашингтоном для підтримки переговорного процесу. Європейські лідери погодилися, що перемовини мають включати Україну, Росію, США та Європу, а також базуватися на нинішній лінії фронту з гарантіями безпеки для України.