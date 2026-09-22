Нам треба швидко рухатися, – Зеленський відповів, чи хоче зустрітися з Путіним

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, аби завершити війну. Однак є сумніви, що російський диктатор хоче її закінчити.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, передає 24 Канал.

Потрібно завершувати війну

Зеленський наголосив, що потрібно рухатися якнайшвидше до завершення війни. Потрібно нарешті все закінчити.

Якщо проблема вже склалася, то потрібно її розв'язувати. Закінчувати через діалог. Хоч смійтеся, хоч ненавидьте один одного, але треба сісти за стіл і завершити війну,

– зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що готовий зустрітися з Путіним та завершити війну. Однак є питання, чого насправді добивається російський диктатор.

Я погоджуюся на тристоронню зустріч та завершення війни. Думаю, що Путін поки не готовий до тристоронньої зустрічі і не готовий завершити війну,

– підкреслив Зеленський.

Додамо, Зеленський підтвердив, що під час розмови з Трампом вони говорили про те, як закінчити війну. Також лідери обговорювали питання енергетичного перемир'я.