Президент України Володимир Зеленський заявив, що мало б сенс, якби Україна брала участь у переговорах на Алясці. Результатом двосторонніх переговорів він вважає фактично вихід Путіна з ізоляції.

За словами Зеленського, ця зустріч відкрила дорогу Путіну до інших зустрічей та діалогів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Sky News.

Що думає Зеленський про зустріч на Алясці?

На думку Зеленського, якби Україна брала участь у переговорах на Алясці, це могло б дати результат. Натомість Путін лише отримав подарунок у вигляді виходу з ізоляції та фотографію з Трампом.

Ця зустріч, за словами президента України, відкрила для Путіна можливості до нових зустрічей та діалогів. Натомість він мав би заплатити більше, аби припинити війну.

Важливо не давати Путіну простір, інакше він не відчує потреби зупинити війну. Бо навіщо? Тобто, якщо він воює, веде війну, і всі намагаються зупинити його словами, але натомість треба застосувати силу. Він розуміє силу. Це його мова. Він не знає багато мов, але мову сили розуміє як рідну російську. Ми дуже просимо наші країни, Європу та США, показати це,

– каже Зеленський.

Він додав, що Путін намагається обманути Трампа, він робить усе, щоб оминути санкції.

В інтерв'ю SkyNews Зеленський торкнувся питання гарантій безпеки