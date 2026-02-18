Відбувся значний прогрес з обох боків, – у Білому домі прокоментували мирні переговори у Женеві

Під час третього етапу тристоронніх зустрічей України, Росії та США делегаціям вдалось досягнути значного прогресу. Водночас чутливі питання та ймовірні компроміси потребують додаткового опрацювання.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Як у США прокоментували перебіг перемовин у Женеві?

За словами речниці, обидві сторони погодились проінформувати своїх лідерів про результати зустрічі у Женеві та продовжити роботу над досягненням мирної угоди.

Лівітт зауважила, що президент Трамп та його команда витратили чимало зусиль, аби посприяти завершенню війни, яка відбувається далеко за межами США.

Президент США вважає всю цю ситуацію (війну в Україні – 24 Канал) дуже несправедливою не лише для росіян і українців, які загинули, а й для американського народу та платників податків, які оплачували воєнні витрати,

– додала речниця.

Також вона повідомила, що попереду заплановано ще один раунд переговорів.

