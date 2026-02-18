"Уроки історії хоча б були?": Мединського після переговорів потролили російські пропагандисти

У вівторок, 18 лютого, пройшов другий день переговорів у Женеві. Очільника російської делегації Володимира Мединського запитали про перебіг заходу.

І неочікувано потролили – зробили це самі ж пропагандисти. Про це повідомляє NEXTA.

Дивіться також Ідеолог режиму Путіна родом з України: хто такий Мединський і яка його роль у мирних переговорах

Хто і чому потролив Мединського?

Володимир Мединський дуже коротко розповів про результати переговорів. Він назвав їх важкими, але діловими.

Іще сказав, що перемовини продовжаться найближчим часом – але відмовився навести деталі.

Як ви знаєте, перемовини тривали два дні. Дуже довго вчора, в різних форматах, і ще сьогодні близько двох годин,

– висловився він.

Мединський завершив хвилинний виступ словами "це все, що ми хотіли вам сказати".

На запитання журналістів він не відповів, хоча там були представлені найбільші пропагандистські ЗМІ, як-от Перший канал і "Росія".

Представники "медіа" викрикували запитання, мовляв, чи говорили про території, про безпекові питання. А чоловік з каналу "Звезда" запитав: ну уроки історії хоч були? Помічник Путіна нічого не відповів.

Мединського тролять свої ж: дивіться відео

Довідка. Телеканал "Звезда" в Росії підпорядковується міноборони держави-агресора. Хоча його позиціюють як "суспільно-патріотичний", там переважно висвітлюють перебіг війни проти України та прославляють російських військових.

"Раніше повідомлялося, що псевдоісторик Мединський зриває переговори та перетворює їх на цирк. Ще один любитель половців та печенігів", – написали про це журналісти NEXTA, натякнувши на господаря Мединського, Путіна.

Хоча офіційне відео ТАСС уривається на моменті запитання Мединському, ЗМІ наводять його відповідь.

У робочому порядку, якщо ви маєте на увазі жарти про уроки історії, ми на хрещенні Русі зупинилися,

– "віджартувався" Мединський.

Чому Мединський так любить історію?

Він доктор історичних наук (а також політичних) і свого часу зробив усе, щоб російські підручники історії показували "правильну" точку зору на події. У Росії він уславився серією книг "Міфи про Росію".

Мединський був і міністром культури. На посаді він запровадив квоти на показ іноземних фільмів, пропонував нарешті поховати Леніна та закликав стежити за змістом творів, створених за підтримки держави.

Цікаво, що пропагандист народився на Черкащині. Останній допис у його телеграм-каналі розповідає про лекцію про Миколу Другого.

Що сказав Путін про половців і печенігів?

Господар Кремля дуже часто згадує ці кочові племена в своїх промовах, нібито демонструючи добру обізнаність в історичних питаннях. В одному з інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону в 2024 році Путін так перескакував з теми на тему, що Карлсон визнав – я заплутався і втратив думку.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом підкреслив: "Для західного глядача якісь печеніги, половці, віщий Олег, князь Ігор – це взагалі з області фантастики". Водночас покликання на те, що Русь прийняла християнство можна вважати своєрідним сигналом для Заходу, "я свій".

Любов Путіна до половців і печенігів стала мемом навіть серед росіян. Що цікаво, диктатор говорив про це ще під час коронавірусу в 2020 році та лісових пожеж у 2010 році. Мовляв, Росію випробовували і половці, і печеніги, але вона вже пережила та вистояла. Російські журналісти впізнали в цій фразі відсилку до легендарної промови адвоката Федора Плевако.

Для українців у цьому всьому важливо одне: Путін говорить про Русь як про Росію. Нібито Москва – спадкоємиця Київської Русі. Багато росіян не бачать у цьому нічого "такого". А це значить, що ми маємо ще більше наголошувати: Росія не має стосунку до Русі, вона утворилася з Московського князівства. До складу Київської Русі входили буквально декілька сучасних російських міст – Новгород, Псков, Смоленськ, Ростов, Суздаль. У перших двох, до речі, був дуже демократичний устрій.