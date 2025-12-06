Укр Рус
6 грудня, 16:02
Зеленський може відвідати Лондон у понеділок: чекає доповіді Умєрова

Діана Подзігун
Основні тези
  • Володимир Зеленський може відвідати Лондон у понеділок, 8 грудня, для робочої зустрічі.
  • Доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про мирне врегулювання війни президент планує заслухати по телефону.

Володимир Зеленський може відвідати Лондон вже цього понеділка, 8 грудня. Водночас доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова президент планує заслухати у телефонному режимі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар президента "РБК-Україна".

Коли Зеленський планує їхати у Лондон? 

Сьогодні, 6 грудні, у кулуарах другого військового молитовного сніданку Зеленський поділився своїми планами щодо робочої поїздки у Лондон. 

В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок (8 грудня – 24 Канал),
– заявив він.

Президент наголосив, що наразі ще очікує розмови з українською делегацією в США, яка працює над укладенням мирної угоди Трампа. Зеленський також додав, що якщо "все буде активно" він відправиться до Лондону. 

Водночас доповідь щодо прогресу у мирному врегулюванні війни в Україні від секретаря РНБО Рустема Умєрова він заслухає у телефонному режимі. 

Що наразі відомо про прогрес у переговорах? 

  • За інформацією видання Bloomberg, українській та американській делегаціям вдалось окреслити "рамки" мирної угоди, однак говорити про результати ще дуже зарано – прориву не сталось.

  • Відомо, що сторони визначили "рамкові домовленості щодо безпеки" та обговорили варіанти стримування в межах мирної угоди. 

  • Західні ЗМІ стверджують, що наразі під час обговорень мирного плану окремо розглядаються 4 ключові елементи угоди: території, суверенітет, економічну співпрацю та європейську безпеку. 