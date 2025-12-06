Зеленський може відвідати Лондон у понеділок: чекає доповіді Умєрова

Володимир Зеленський може відвідати Лондон вже цього понеділка, 8 грудня. Водночас доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова президент планує заслухати у телефонному режимі.

Коли Зеленський планує їхати у Лондон?

Сьогодні, 6 грудні, у кулуарах другого військового молитовного сніданку Зеленський поділився своїми планами щодо робочої поїздки у Лондон.

В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок (8 грудня – 24 Канал),

– заявив він.

Президент наголосив, що наразі ще очікує розмови з українською делегацією в США, яка працює над укладенням мирної угоди Трампа. Зеленський також додав, що якщо "все буде активно" він відправиться до Лондону.

Водночас доповідь щодо прогресу у мирному врегулюванні війни в Україні від секретаря РНБО Рустема Умєрова він заслухає у телефонному режимі.

