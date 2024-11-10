У Путіна заявили про "позитивні сигнали" у позиції Трампа щодо війни в Україні

Новобраний президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв "швидко" завершити війну в Україні. Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що бачить "позитивні сигнали" в позиції республіканця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Пєскова російським державним ЗМІ.

Дивіться також "Камбек століття і вирок Америці": чому Трамп переміг і що буде з Україною – огляд західних ЗМІ

У Росії висловили про "мирні плани" Трампа

Сигнали – позитивні. Трамп під час своєї передвиборної кампанії говорив про те, як він сприймає все через угоди, що він може укласти угоду, яка може привести до миру,

– вказує Дмітрій Пєсков.

За його словами, Трамп "говорить про мир", а не про конфронтацію. Також речник диктатора зауважує, що новобраний президент "не говорить про бажання завдати стратегічної поразки Росії", і це "вигідно відрізняє його від чинної адміністрації".

Водночас Пєсков сказав, що важко передбачити, "якою мірою Трамп буде дотримуватися заяв, зроблених під час кампанії".

Зазначимо, що на тлі вже скорого повернення Дональда Трампа у Білий дім все частіше лунають нові та нові версії того, як республіканець "бачить закінчення війни". Наприклад, прем'єр Польщі Дональд Туск припустив, що найближчим часом можна очікувати інформацію щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України. Однак у МЗС на тлі цієї заяви пригадали про принцип "нічого про Україну без України" і вказали, що саме наша країна визначатиме шлях.