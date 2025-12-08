Прибрали проросійські вимоги: Зеленский каже, що мирний план США вже скоротили
- Мирний план США щодо України скоротили, прибравши проросійські вимоги.
- Україна не може погодитися на деякі пункти через конституційні норми та міжнародне право.
Український президент зазначив, що під час консультацій сторони дещо змінили мирний план США щодо України. Тепер в ньому є менше пунктів – прибрали ті вимоги, що були суперечливими.
Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в Лондоні, пише 24 Канал. Глава переговорної групи Рустем Умєров презентував новий план з 20 пунктів.
Що сказав Зеленський про новий мирний план?
Деякі пункти мирного плану, що пропонує США є неприйнятними для України. Тому для покращення переговорного процесу їх вирішили вилучити. Так з 28 пунктів залишилися лише 20, які підтримують усі сторони.
Вирівняли цей напрямок і відверто не проукраїнські пункти прибрали. Настрій американців – за те, щоб знаходити компроміси,
– зазначив Зеленський.
Є питання, які Україна не може підтримати через прописані норми в Конституції, або ж міжнародне та моральне право.
Сполучені Штати підтримують питання фінансування відновлення України та гарантій безпеки. Партнери будуть готові у випадку, коли Росія захоче почати нову агресію.
Що відомо про мирний план щодо України?
Початковий варіант мирного плану, який Дональд Трамп пропонував Україні мав 28 пунктів. Однак багато з них були більш вигідними для Росії, Україна категорично з ними не погоджувалася.
Президент Зеленський на початку грудня повідомив, що тепер існує 20 пунктів мирного плану, напрацьованих у Женеві та доопрацьованих під час зустрічі у Флориді.
Спірним залишається питання територій. Україна не може віддати Росії захоплені нею землі.
Загалом, підсумовуючи зустріч з європейцями та американцями щодо мирного плану США, президент України сказав, що бачення щодо закінчення війни у США та України відрізняється. Нашій стороні важче йти на компроміси, адже ми набагато глибше і гостріше сприймаємо війну.