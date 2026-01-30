"Ми б'ємося над двома пунктами": Зеленський розповів, як просувається обговорення мирного плану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна публічно розглядає поточну мирну ініціативу як "американський план", який містить 20 пунктів, з більшістю з яких Київ погоджується. Проте, залишаються два головні питання, через які тривають дискусії.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи переговорний процес щодо завершення війни, передає 24 Канал.

Дивіться також Я так само можу запросити Путіна в Київ, нехай приїжджає, – Зеленський про запрошення до Москви

Які пункти мирного плану залишаються дискусійними?

За його словами, наразі дискусії точаться навколо двох пунктів, тоді як щодо решти положень українська сторона підтримує запропонований формат. Проблемними залишаються питання ЗАЕС та територій.

Зеленський висловив сподівання на вплив Сполучених Штатів Америки, щоб російська сторона також погодилася з пунктами плану, напрацьованими Вашингтоном.

Президент наголосив, що підписання такого документа має відбутися на рівні глав держав. Він вважає, що остаточні відповіді щодо реалізації плану можна буде отримати лише під час особистої зустрічі лідерів.

Ми розуміємо, з ким маємо справу, і очікуємо сюрпризів. Але, думаю, вони також очікують несподіванок з нашого боку,

– зазначив Зеленський,

Також він додав, що це свідчить про складність і непередбачуваність переговорного процесу.

Що відомо про мирні переговори в Абу-Дабі?