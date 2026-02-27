Десантники Британії та Франції готуються до можливого перекидання в Україну, – The Telegraph

У французькій провінції Бретань 24 лютого відбулись навчання десантників "Оріон". У них взяли участь понад 600 британських та французьких військових.

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про готовність Лондона та Парижа очолити миротворчу місію в Україні у разі припинення вогню. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Дивіться також ЄС вимагатиме виведення військ Росії з чотирьох країн у рамках мирної угоди, – "Радіо Свобода"

Яку операцію відпрацював десант Британії та Франції на навчаннях?

За інформацією видання, навчання 24 лютого відбулись заключні навчання десантників із підготовки до розгортання в будь-якій точні НАТО у межах навчань "Оріон", які триватимуть до 3 березня.

Цікаво, що навчання пройшли за кілька тижнів після того, як прем'єр Британії заявив про готовність Лондона та Парижу очолити миротворчу місію в Україні після завершення війни.

Понад 600 військових із 16-ї повітряно-десантної бригади Великої Британії разом із 11-ю парашутно-десантною бригадою Франції відпрацювали імітацію рейду.

Водночас наразі поки не відомо, які саме підрозділи відправляться в Україну контролювати режим припинення вогню, втім видання пише, що військові 16-ї повітряно-десантної бригади є у складі британських сил, які готові оперативно розгорнутись у рамках НАТО.

Що відомо про навчання "Оріон"?

За даними Міноборони Британії, у навчаннях, у межах програми "Оріон", взяли участь близько 2000 британських та французьких військових. "Оріон" є тестовою місією з відпрацювання підтримки союзників по НАТО проти повстанських сил та потенційної загрози вторгнення.

Дев'ятиденні маневри включали стрибки із транспортних літаків та розгортання оборонних споруд для підготовки до підтримки союзників НАТО.

Навчання спрямовані на підготовку військ до сучасних бойових умов ХХІ століття. Учасники відпрацьовували оборону від умовних атак, а також організацію засідок і удари по ворожих силах. Зокрема, під керівництвом французького штабу на авіабазі Орлеан-Брісі британські розвідники та парашутисти з командос-групи здійснили приховану висадку на полігоні Сен-Сир-Коеткуїдан.

Військові знищили умовні засоби ППО противника й відмітили зону для висадки основних сил, куди прибули солдати 2-го батальйону парашутного полку у складі двох бойових груп. У бою також взяв учать взвод італійської парашутної бригади, після чого літак RAF A400M доставив необхідні припаси.

Очікується, що навчання триватимуть до 3 березня.

Чому Британія не можу відправити війська до України?