Європа продовжує роботу над мирним планом, який включає відправку іноземних військ в Україну. Проте цей сценарій стикається з низкою труднощів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро Шеренговський – кандидат політичних наук, проректор із зовнішніх зв'язків Українського католицького університету, експерт з міжнародної політики та конфліктології.

Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Чого чекати від розміщення європейських військ в Україні?

Дмитро Шеренговський вважає, що питання розміщення військ дуже складне, і, найімовірніше, виглядатиме не так, як ми того очікуємо.

Навіть якщо війська й будуть, то це невеликі контингенти десь у Львові чи Ужгороді. Звісно, місцеві ресторани й кав'ярні від цього виграють, але з точки зору оборони – це радше символічна присутність,

– вказав політолог.

У контексті розгортання миротворчої місії наразі є три можливі варіанти. Перший і найреалістичніший – це міжнародна "коаліція охочих", де країни беруть на себе колективну відповідальність. Варіант з індивідуальним рішенням окремих держав практично нереальний, адже це рішення важко пояснити власному виборцю. А міжнародні місії неминуче зіткнуться з вето Росії або її партнерів у Євросоюзі – тобто Угорщини та Словаччини.

Найімовірніше миротворці виконуватимуть технічні функції у західній частині України. Ніхто не говоритиме про передову.

Як наголошує Шеренговський, також потрібне схвалення США на використання зброї з американськими компонентами. Ще важливо, аби Америка не блокувала розвіддані. Експерт переконаний, що сценарій з миротворцями точно не реалізується швидко.

Що відомо про ідею розміщення миротворців в Україні?