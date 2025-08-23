Політолог припустив, який матиме вигляд розміщення іноземних військ в Україні
- Європа працює над мирним планом, який включає можливість розміщення невеликих контингентів іноземних військ в Україні, ймовірно, у Львові чи Ужгороді, що матиме символічний характер.
- Існує три варіанти миротворчої місії: міжнародна "коаліція охочих", індивідуальні рішення окремих держав (малоймовірно), та міжнародні місії, які можуть бути заблоковані Росією чи її партнерами.
Європа продовжує роботу над мирним планом, який включає відправку іноземних військ в Україну. Проте цей сценарій стикається з низкою труднощів.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро Шеренговський – кандидат політичних наук, проректор із зовнішніх зв'язків Українського католицького університету, експерт з міжнародної політики та конфліктології.
Чого чекати від розміщення європейських військ в Україні?
Дмитро Шеренговський вважає, що питання розміщення військ дуже складне, і, найімовірніше, виглядатиме не так, як ми того очікуємо.
Навіть якщо війська й будуть, то це невеликі контингенти десь у Львові чи Ужгороді. Звісно, місцеві ресторани й кав'ярні від цього виграють, але з точки зору оборони – це радше символічна присутність,
– вказав політолог.
У контексті розгортання миротворчої місії наразі є три можливі варіанти. Перший і найреалістичніший – це міжнародна "коаліція охочих", де країни беруть на себе колективну відповідальність. Варіант з індивідуальним рішенням окремих держав практично нереальний, адже це рішення важко пояснити власному виборцю. А міжнародні місії неминуче зіткнуться з вето Росії або її партнерів у Євросоюзі – тобто Угорщини та Словаччини.
Найімовірніше миротворці виконуватимуть технічні функції у західній частині України. Ніхто не говоритиме про передову.
Як наголошує Шеренговський, також потрібне схвалення США на використання зброї з американськими компонентами. Ще важливо, аби Америка не блокувала розвіддані. Експерт переконаний, що сценарій з миротворцями точно не реалізується швидко.
Що відомо про ідею розміщення миротворців в Україні?
Вперше ідею розміщення в Україні іноземних військ висунув президент Франції Еммануель Макрон ще взимку 2024 року. Станом на серпень 2025 року близько 10 європейських країн підтримали відправку солдат у рамках потенційної мирної угоди. Зокрема, це Франція, Німеччина та Велика Британія, Данія, Естонія та Швеція.
Спочатку Європа планувала відправити в Україну 30 тисяч військовослужбовців, однак остаточне число, ймовірно, буде меншим через спротив деяких держав.
Планується, що миротворці захищатимуть міста, порти та інші головні об'єкти інфраструктури, як-от атомні електростанції, розташовані далеко від лінії фронту.
Макрон та Стармер стверджують, що перші миротворці можуть зайти в Україну вже за кілька годин після припинення вогню.
Як зазначили у Європі, важливою умовою розміщення іноземним військових є захист з боку США. Дональд Трамп публічно висловив підтримку гарантіям безпеки на кшталт 5 статті НАТО, однак роль Америки досі лишається невизначеною – як і те, чи справді країна долучиться до цих гарантій.
Росія ж категорично відкидає будь-який сценарій з іноземним військовим контингентом в Україні.