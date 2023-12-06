4 грудня, у лікарні "Охматдит" відбувся благодійний бал "Зимова казка з Міс Україна". Свято для маленьких пацієнтів до Дня Святого Миколая ініціювала та організувала переможниця конкурсу "Міс Україна 2023" Софія Шамія.

Під час балу діти взяли участь у різноманітних іграх та конкурсах з запрошеними аніматорами, сфотографувалися у костюмах своїх улюблених казкових героїв, зробили безпечний аквагрим та святкові зачіски, пише 24 Канал.

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Дівчатка разом з Софією змогли приміряти корону "Міс України" і відчути себе справжніми принцесами.

Сьогодні ми провели чудовий день з пацієнтами лікарні і я дуже зворушена, наскільки сильні та мужні наші дітки. Деякі з них перебувають тут на реабілітації або лікуванні через травми внаслідок війни в Україні. Ми з командою хотіли подарувати їм свято і позитивні емоції, побачити дитячі посмішки та радісні очі, особливо у такий важливий день – Святого Миколая,

– розказала Міс Україна 2023 Софія Шамія.

"Міс Україна 2023" провела зимовий бал для дітей у лікарні "Охматдит" / Фото надані 24 Каналу

Національний комітет конкурсу "Міс Україна" системно займається допомогою дітям. Цього року титул "Міс Україна 2023" отримала 19-річна Софія Шамія з Київської області, вона представлятиме Україну на фіналі головного міжнародного конкурсу "Міс світу", який відбудеться в Індії.