Мішель Обама виступила з промовою на з’їзді Демократичної партії. Колишня перша леді назвала чинного президента Дональда Трампа "неправильним" для країни та закликала голосувати за Джо Байдена.

Байден буде найкращим кандидатом від демократів, бо зможе об’єднати Сполучені Штати та вивести країну з кризи, заявила на з’їзді Демократичної партії Мішель Обама, пише The Guardian.

Читайте також Трамп хоче зустрітися з Путіним перед виборами у США: мета візиту

Дозвольте мені бути чесною та зрозумілою, наскільки це можливо. Дональд Трамп – неправильний президент для нашої країни,

– сказала колишня перша леді.

Вона додала, що Трамп мав достатньо часу, аби доказати, що може виконувати свою роботу. "Він просто не може бути тим, хто потрібен нам", – підсумувала Обама.

Нагадаємо, президентські вибори у США мають відбутись 3 листопада.

До теми Байден заховався в підвал: найрейтинговіший кандидат у президенти США уникає розмов зі ЗМІ

Вибори президента США: основне