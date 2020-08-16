Трамп хоче зустрітися з Путіним перед виборами у США: мета візиту
Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зустріч повинна відбутися до виборів у США, що заплановані на 3 листопада 2020 року.
Сторони можуть продовжити дію угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Про це повідомляє NBC News.
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Як пише видання, Трамп прагне показати виборцям, що здатний укладати угоди. Він вже повідомив своїм помічникам про намір провести зустріч з Путіним до 3 листопада.
Чому Трамп згадав про угоду зараз
Дія угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь закінчується у 2021 році і її продовження може розглядатися Трампом як можливість зміцнити позиції в боротьбі за пост президента.
NBC зазначає, що Білий дім розглядає різні варіанти для зустрічі президентів. Одним з варіантів називається Нью-Йорк.
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Головне про договір СНО
- США і РФ підписали угоду ще у 2010 році. Вона передбачає, що кожна сторона скорочує своє озброєння так, щоб через 7 років після набуття договором чинності й надалі його кількість не перевищувала певних показників.
- Сторони сподіваються замінити договір СНО до його закінчення у лютому новою угодою.