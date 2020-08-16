Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зустріч повинна відбутися до виборів у США, що заплановані на 3 листопада 2020 року.

Сторони можуть продовжити дію угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Про це повідомляє NBC News.

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Як пише видання, Трамп прагне показати виборцям, що здатний укладати угоди. Він вже повідомив своїм помічникам про намір провести зустріч з Путіним до 3 листопада.

Чому Трамп згадав про угоду зараз

Дія угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь закінчується у 2021 році і її продовження може розглядатися Трампом як можливість зміцнити позиції в боротьбі за пост президента.

NBC зазначає, що Білий дім розглядає різні варіанти для зустрічі президентів. Одним з варіантів називається Нью-Йорк.

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