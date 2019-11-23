Місія МВФ покинула Київ без результатів, – ЗМІ

Місія Міжнародного валютного фонду пробула у Києві до 22 листопада і поїхала з України без результатів. Два головних питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

Про це повідмоляє НВ з посиланням на 2 власні джерела. Одне з джерел видання зазначило, що для МВФ неприйнятний будь-який компроміс з колишніми власниками "Приватбанку".

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Так, будь-який компроміс неприйнятний, так він підтвердить вплив Коломойського. А якщо воно високе, то високий ризик дефолту і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій країні давати грошей, якщо вони з високою ймовірністю не повернуть? Логічно?

– сказало джерело видання.

Також місія МВФ скаржилася, що земельна реформа в Україні не приймається в тому форматі, як було обіцяно. А ще до ринку не допустили іноземців.

"МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик, що за безцінь землі можуть бути скуплені всіма відомими особами. Це не зовсім ринок", – сказало джерело.

Найбільше місію МВФ "зачепив обман" щодо ринку землі, додало джерело.

Зауважимо! МВФ наразі не публікувала жодного офіційного повідомлення про завершення свого візиту до Києва. Про такий факт не повідомляли і представники української влади.

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Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.

Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні. Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року. НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.