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      Міська електричка у Києві змінює графік руху: оприлюднено новий розклад

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      З 28 жовтня відбудуться зміни у розкладі міської електрички у Києві
      З 28 жовтня відбудуться зміни у розкладі міської електрички у Києві / КП "Київпастранс"

      З 28 жовтня у Києві міська електричка змінює графік руху. Відтак, столичні електропоїзди перевозитимуть пасажирів за новим розкладом.

      Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

      Читайте також: Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: як це буде

      "Будьте уважні! З 28 жовтня 2018 року буде змінено розклад електропоїздів "Міська електричка". З новим розкладом руху ви можете ознайомитись на всіх станціях "Міської електрички", а також з 28 жовтня на офіційному сайті за посиланням", – зазначають у комунальному підприємстві.

      Зауважимо, що зміна торкнеться двох маршрутів: "Дарниця – Почайна – Київ-Пасажирський – Дарниця" та "Дарниця – Київ-Пасажирський – Київ-Петрівка – Дарниця".

      Київ, міська електричка, транспорт, розклад, графік, Киїпастранс
      Зміни у графіку рух поїздів за маршрутом "Дарниця – Почайна – Київ-Пасажирський – Дарниця"

      Київ, міська електричка, транспорт, розклад, графік, Киїпастранс
      Зміни у графіку рух поїздів за маршрутом Дарниця – Київ-Пасажирський – Київ-Петрівка – Дарниця"

      Нагадаємо,  25 жовтня з Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд, щоправда повноцінне курсування експресу стартує з листопада.

      Теги: Новини України Транспорт Новини Києва Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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