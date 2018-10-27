Міська електричка у Києві змінює графік руху: оприлюднено новий розклад

З 28 жовтня у Києві міська електричка змінює графік руху. Відтак, столичні електропоїзди перевозитимуть пасажирів за новим розкладом.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

Читайте також: Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: як це буде

"Будьте уважні! З 28 жовтня 2018 року буде змінено розклад електропоїздів "Міська електричка". З новим розкладом руху ви можете ознайомитись на всіх станціях "Міської електрички", а також з 28 жовтня на офіційному сайті за посиланням", – зазначають у комунальному підприємстві.

Зауважимо, що зміна торкнеться двох маршрутів: "Дарниця – Почайна – Київ-Пасажирський – Дарниця" та "Дарниця – Київ-Пасажирський – Київ-Петрівка – Дарниця".



Зміни у графіку рух поїздів за маршрутом "Дарниця – Почайна – Київ-Пасажирський – Дарниця"



Зміни у графіку рух поїздів за маршрутом Дарниця – Київ-Пасажирський – Київ-Петрівка – Дарниця"

Нагадаємо, 25 жовтня з Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд, щоправда повноцінне курсування експресу стартує з листопада.