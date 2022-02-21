Міський голова Маріуполя розповів про соціальні інвестиції "Метінвеста" у розвиток міста

Одним із найкомфортніших міст в Україні стає Маріуполь. Причиною цьому є найбільші податки та соціальні інвестиції у розвиток міста, які направляє металургійна компанія "Метінвест". У рамках соціального партнерства з місцевим муніципалітетом вона фінансує масштабні проєкти.

У сюжеті 5 каналу повідомляється, що серед успішних кейсів – реконструйована загальноосвітня школа. Її модернізували й розширили: замість 700 тепер тут навчаються 900 учнів. Зокрема, умови в школі назвали одними з кращих в Україні. Поруч зі школою збудована сучасна спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту, в тому числі й футболом.

Сьогодні ми досягли такого унікального результату, що рівно стільки, скільки виїжджало – залишилося у місті Маріуполі, бо ось такі символи, які створюють, – це символ миру, символ розвитку, символ можливостей, які ми створюємо для дітей,

– поділився міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Парк сімейного відпочинку став ще одним символом відродженого Маріуполя. Саме в ньому кожної весни розквітають 240 тисяч квітів. У центрі також розташований пам'ятник захисникам Маріуполя.

Фонд розвитку Маріуполя, який, до слова, фінансує "Метінвест", вкладає кошти й у міські проєкти. Металургійна компанія витрачає десятки мільйонів гривень щороку на створення сучасної міської інфраструктури, яка наближає вигляд міста до найкращих зразків європейської урбаністики.

У місті регулярно проводяться найрізноманітніші фестивалі, а також організовується культурне дозвілля громадян завдяки "Метінвесту". За підтримки металургів проводяться більшість фестивалів, таких як Дні Європи та Франції у Маріуполі, ГогольFest та MRPL City Fest. До слова, лише минулого року "Метінвест" направив на розвиток Маріуполя близько 300 млн гривень.

Основні проєкти:

Реконструкція парку імені Гурова;

будівництво сталевого будинку;

допомога лікарням у протидії пандемії COVID-19.

Раніше повідомлялося, у Маріуполі розпочалося будівництво "Метінвест Політехніки" – першого в Україні недержавного ультрасучасного технічного університету. На будівництво та запуск вишу буде спрямовано понад 30 млн євро, а також там запровадять технології провідних світових виробників.