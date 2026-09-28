Міст, авіація і катери: "Примари" ГУР знищили критично важливі об'єкти росіян

Спецпідрозділ ГУР МО "Примари" оприлюднив список нових уражених цілей. Серед них – залізничний міст через Північнокримський канал.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, передає 24 Канал.

Що вдалося уразити?

Військові наголосили, що продовжують вибивати критично важливі елементи військової системи окупантів. Атаки йдуть по різних цілях. Вибивають як ворожу логістичну інфраструктуру, так і зв'язок, авіацію тощо.

Так, за останній час "Примари" ГУР уразили залізничний міст через Північнокримський канал. Також під удар потрапили 9 веж зв'язку, РЕБ, РЕР та MESH-ретрансляторів; РЛС "Небо-У", КП РЛС П-18 "Терек", дві РЛС "Каста-2Е".

Окрім цього, українські захисники вдарили по навчально-бойовому реактивному літаку Л-39 "Альбатрос", швидкісному штурмовому катеру БК-10; швидкісному транспортно-десантному катеру БК-16 та швидкісному патрульному катеру "Мангуст".

Послідовне знищення високовартісних військових об’єктів ворога позбавляє його можливостей бачити, передавати дані, пересувати ресурси й діяти на морі,

– наголосили військові.